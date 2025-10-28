Autostrada care va conecta orașele Iași-Ungheni-Chișinău-Odesa va avea peste 320 de kilometri și va costa 1,2 miliarde de euro

Autostrada Ungheni-Chișinău-Odesa costă circa 1,2 miliarde de euro. Vladimir Bolea: „Fără suport din partea partenerilor europeni ar fi imposibil de construit”

Proiectul autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odesa este unul de amploare, iar fără sprijinul financiar al partenerilor externi, Republica Moldova nu va putea să-l realizeze, susține ministrul în exercițiu al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. Oficialul a precizat că autostrada va reprezenta o continuare a Autostrăzii A8 din România, transmite IPN, potrivit Radio Chișinău.

Vladimir Bolea a menționat că primul obiectiv concret al proiectului autostrăzii este construcția podului peste Prut, care va face legătura directă între România și Republica Moldova. Acesta este adaptat standardelor europene, având patru benzi de circulație.

„În ceea ce privește autostrada, ea va fi o continuare a Autostrăzii A8 de la Pașcani-Iași și vine spre Chișinău. Pe data de 26 aprilie, am început construcția primului pod peste Prut. În 18 luni acest pod trebuie să fie dat în exploatare. Va fi un pod de tip autostradă, cu patru benzi”, a spus vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii „Pe față” de la postul public de televiziune din Republica Moldova.

Vladimir Bolea a evidențiat complexitatea procesului de construcție a autostrăzii, care implică mai multe etape tehnice, de la studiul de prefezabilitate și alegerea traseului optim, până la achiziția terenurilor și faza de proiectare.

„Avem resurse financiare din partea Unii Europene pentru construcția primului capăt de autostradă în Republica Moldova, în continuarea podului, până la sensul giratoriu. În rest, suntem la faza de studiu de prefezabilitate, adică trebuie să vină experții să ne spună care sunt trei posibile trasee pe unde poate să treacă această autostradă. Ulterior, la minister vom stabili care este cel mai convenabil și cel mai ușor de construit segment. Ulterior, se trece la faza de proiectare, iar noi, ca minister, cât are loc procesul de proiectare, trebuie să identificăm toate segmentele de teren care nu aparțin statului, ele urmează a fi achiziționate. Cred că numai partea asta o să ia câțiva ani”, a explicat Vladimir Bolea.

Ministrul a atras atenția asupra costurilor mari ale proiectului și asupra necesității implicării partenerilor internaționali.

„Vrem ca toată lumea să înțeleagă că autostrada Ungheni-Chișinău-Odesa, la faza actuală, costă în jur de 1,2 miliarde de euro. Considerăm că fără suport din partea partenerilor europeni va fi imposibil de construit”, a mai spus Vladimir Bolea.

Autostrada care ar urma să conecteze orașele Iași-Ungheni-Chișinău-Odesa va avea o lungime de peste 320 de kilometri.