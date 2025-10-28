Ronnie O’Sullivan joacă ultima mare carte – „E acum sau niciodată” spun experții din snooker

După un sezon trecut în care a evoluat puțin și a părut mai aproape de retragere decât de marea performanță, Ronnie O’Sullivan a precizat într-un interviu recent că marele său obiectiv pentru finalul carierei este câștigarea unui nou titlu la Crucibile. „The Rocket” este susținut în demersul său de Alan McManus, de trei ori semifinalist la CM de snooker.

Semifinalist în trei rânduri la Crucible (1992, 1993 și 2016), Alan McManus este acum analist tv în snooker.

Îl cunoaște bine pe Ronnie chiar de la masa de joc și este de părere că „The Rocket” are o șansă importantă de depăși recordul pe care-l împarte în prezent cu Stephen Hendry, acela de șapte titluri mondiale cucerite.

De la semifinala pierdută categoric contra lui Zhao Xingong (7-17), Ronnie a făcut câteva schimbări importante în viața sa: s-a mutat la Dubai alături de proaspăta sa soție și și-a schimbat tacul.

De altfel, Ronnie a mărturisit că își construiește toți pașii pentru a ajunge în vârf de formă la Sheffield, în primăvara anului viitor.

Primele semne pentru sezonul 2025/26 au fost pozitive, el fiind învins de Neil Robertson în finala Saudi Arabia Snooker Masters – un eveniment în care a realizat două maxime (n.r. 147 de puncte) într-un meci împotriva lui Chris Wakelin.

Întrebat care este preferatul său pentru Crucible, McManus a spus: „Îl voi alege pe Ronnie O’Sullivan. Cred că va fi foarte concentrat. Timpul lui s-ar putea să fie pe sfârșite, deci cred că va încerca cu adevărat să triumfe”.

Legendarul Jimmy White îi împărtășește părerea lui McManus și spune că O’Sullivan are armele necesare pentru o ultimă victorie de senzație la Crucible.

„Eu merg cu Ronnie O’Sullivan. A pierdut la limită în fața lui Neil Robertson în Arabia Saudită, dar este fericit cu tacul său și dă semne că pune toate elementele la locul lor pentru jocul său de regularitate.

E tot clar că vrea să bată recordul și să câștige de opt ori la CM”, transmite White pentru TNT Sports.

„Merg cu Ronnie și eu. Cred că este ultima lui mare șansă. Nu spun că se va retrage sau ceva de genul ăsta, dar cred că este acum sau niciodată dacă vrea să o facă din nou”, spune și Rachel Casey, expertă Eurosport în snooker.

În luna decembrie, Ronnie O’Sullivan va împlini 50 de ani, iar englezul a spus cât se poate de clar că-și va alege cu mare atenție competițiile la care va juca în acest sezon, prioritatea fiind Campionatul Mondial de la Sheffield.

O’Sullivan este deținătorul celor mai multe trofee din istoria snookerului — 41 de titluri de clasament, 23 de trofee din Tripla Coroană, 17 break-uri de 147 de puncte și peste 1.300 de break-uri de peste 100 de puncte.

