Mark Williams este noul campion al Xi’an Grand Prix la snooker la vârsta de 50 de ani și șapte luni.
Mark Williams / Sursa foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Record istoric în snooker stabilit de Mark Williams: Cel mai în vârstă jucător care câștigă un turneu de puncte

Sportz13 Oct

Mark Williams a câștigat luni Xi’an Grand Prix, rezultat în urma căruia galezul a devenit cel mai în vârstă campion din istoria snookerului la un turneu de puncte.

Mark Williams, campion la Xi’an Grand Prix la snooker

Triplu campion mondial, Williams a trecut fără emoții în finală de Shaun Murphy, scor 10-3. La pauză, Mark conducea cu un neverosimil 7-1.

La 50 de ani și șapte luni, galezul scrie o nouă pagină din istoria snookerului mondial, el devenind cel mai bătrân campion al unui turneu de puncte.

A fost titlul cu numărul 27 pentru Mark, sportiv a cărui carieră este una impresionantă.

Campionul Mark Williams va încasa din partea organizatorilor un cec în valoare de £177.000, în timp ce Shaun Murphy va fi mai bogat cu £76.000.

