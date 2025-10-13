Record istoric în snooker stabilit de Mark Williams: Cel mai în vârstă jucător care câștigă un turneu de puncte

Mark Williams a câștigat luni Xi’an Grand Prix, rezultat în urma căruia galezul a devenit cel mai în vârstă campion din istoria snookerului la un turneu de puncte.

Mark Williams, campion la Xi’an Grand Prix la snooker

Triplu campion mondial, Williams a trecut fără emoții în finală de Shaun Murphy, scor 10-3. La pauză, Mark conducea cu un neverosimil 7-1.

La 50 de ani și șapte luni, galezul scrie o nouă pagină din istoria snookerului mondial, el devenind cel mai bătrân campion al unui turneu de puncte.

A fost titlul cu numărul 27 pentru Mark, sportiv a cărui carieră este una impresionantă.

Campionul Mark Williams va încasa din partea organizatorilor un cec în valoare de £177.000, în timp ce Shaun Murphy va fi mai bogat cu £76.000.

TIMELESS. LEGEND. GENIUS! Mark Williams becomes the OLDEST EVER ranking event winner, beating Shaun Murphy 10-3 in Xi’an! It’s ranking title 27 for the Welsh Potting Machine.#XianGP pic.twitter.com/pi6oiOM6yn — WST (@WeAreWST) October 13, 2025

The first player EVER to win professional titles in their teens, 20s, 30s, 40s AND 50s. Mark J Williams, ladies and gentlemen.#XianGP pic.twitter.com/fcKHmOfGzr — WST (@WeAreWST) October 13, 2025

At 50, Mark Williams has become snooker’s oldest ranking event winner after victory over Shaun Murphy at the Xi’an Grand Prix 🏆 pic.twitter.com/S6vhmCqXU9 — TNT Sports (@tntsports) October 13, 2025