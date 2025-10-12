Confruntare navală între Filipine şi China în Marea Chinei de Sud: ambele ţări se acuză reciproc pentru incidentul de lângă insula Thitu

Filipine şi China s-au acuzat reciproc că poartă responsabilitatea pentru o confruntare maritimă în apropierea unor insule disputate din Marea Chinei de Sud, ceea ce escaladează şi mai mult tensiunile din această zonă bogată în resurse, relatează Reuters, transmite News.ro.

Consiliul Maritim Filipinez, un organism guvernamental interinstituţional, a acuzat duminică forţele maritime chineze că au folosit tunuri de apă şi au lovit o navă filipineză în apropierea insulei Thitu, ocupată de Filipine, cunoscută local sub numele de Pag-asa. Consiliul a „condamnat cu fermitate” incidentul şi a promis că va lua „măsuri diplomatice adecvate”.

Potrivit pazei de coastă din Manila, trei nave erau ancorate în apropierea insulei duminică dimineaţa, în cadrul unui program guvernamental de protejare a pescarilor locali, când nave chineze s-ar fi apropiat şi ar fi folosit tunuri cu apă pentru a-i intimida.

O oră mai târziu, o navă a pazei de coastă chineze ar fi tras cu tunul cu apă direct asupra unei nave filipineze, înainte de a-i lovi pupa, provocând pagube minore. Incidentul nu s-a soldat cu răniţi.

Paza de coastă chineză a susţinut că două nave ale guvernului filipinez „au intrat ilegal” în apele din apropierea Sandy Cay, un recif de corali din nordul recifelor Thitu din Insulele Spratly, ceea ce a dus la o coliziune.

Beijingul a declarat că o navă filipineză „s-a apropiat periculos” de o navă a Gărzii de Coastă chineze, incident pentru care consideră Manila responsabilă.

Autorităţile din Manila au promis să continue operaţiunile în zonă, subliniind necesitatea de a proteja mijloacele de trai ale pescarilor filipinezi.

Ambasadoarea SUA în Filipine, MaryKay Carlson, a condamnat ceea ce a descris ca fiind „lovirea periculoasă” a unei nave filipineze de către China, calificând incidentul drept „acţiuni agresive” în Marea Chinei de Sud.

Zona disputată, parte a Insulelor Spratly, a fost locul unor confruntări repetate între cele două ţări de-a lungul anilor.

Tensiunile s-au intensificat recent, în special în ceea ce priveşte Bancul Scarborough şi alte regiuni disputate din Marea Chinei de Sud, pe care China le revendică aproape în întregime.

Brunei, Indonezia, Malaezia, Filipine şi Vietnamul revendică, de asemenea, porţiuni din această cale navigabilă, o rută comercială strategică care facilitează comerţul maritim anual în valoare de peste 3 trilioane de dolari.