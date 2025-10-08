Drama unui campion mondial: „Nu e plăcut să știi că soția e pe masa de operație, iar tu joci snooker”

Kyren Wilson a trecut prin momente delicate în viața de familie, campionul mondial de la Crucible din 2024 povestind cum mama și mai apoi soția fiind nevoite să lupte cu boala. „Nu e plăcut să știi că soția e pe masa de operație, iar tu joci snooker.”

Kyren Wilson, greu încercat de problemele de sănătate ale mamei și soție sale

Cunoscut pentru calmul său, pentru precizia loviturilor și felul în care reușește de multe ori să-și domine adversarii, Kyren Wilson povestește cum în spatele trofeului suprem cucerit în 2024 s-a ascuns o luptă personală tăcută, dusă departe de luminile arenelor de concurs.

În vârstă de 33 de ani, Kyren se găsește în prezent pe locul doi în ierarhia din snookerul mondial, dar în ultimele luni nivelul său de la masa de joc a fost umbrit de o importantă problemă de familie: soția sa, Sophie, s-a confruntat cu o problemă gravă de sănătate și a fost nevoită să treacă printr-o operație complicată.

„Am avut o perioadă chinuitoare în afara mesei de joc”, a transmis Wilson într-un interviu pentru World Snooker Tour.

„Soția mea a fost foarte bolnavă, așa că nu am mai jucat snooker de aproape patru sau cinci săptămâni. Cred că se apropie de șase săptămâni de recuperare (n.r. soția Sophie). Simt că snookerul meu își revine încet”, mărturisește Kyren.

Declarația lui Wilson trădează o durere pe care niciun trofeu nu o poate ascunde.

A ales în ultimul moment să participe la Xi’an Grand Prix din China și a recunoscut că a fost una dintre cele mai dificile decizii din carieră.

„A fost o decizie de ultim moment să vin în China. Nu e plăcut să știi că cineva drag va fi pe masa de operație în timp ce tu vei lovi niște bile de snooker.

Dar acesta este genul de sacrificiu pe care eu și familia mea îl facem pentru a avea succes în acest joc”, a spus Wilson.

Kyren și Sophie sunt împreună din 2009 și s-au căsătorit în 2016. Au doi băieți – Finley și Bailey, pentru care Wilson spune că joacă „nu doar pentru trofee, ci pentru a le arăta ce înseamnă să lupți, indiferent de obstacole”.

Nu este însă singura problemă importantă cu care s-a confruntat Kyren în ultima perioadă.

Cu doar câteva luni înainte de triumful de la Campionatul Mondial din 2024, Wilson a aflat că mama sa a fost diagnosticată cu cancer la sân.

„Chiar înainte de Campionatele Mondiale am primit vestea oribilă că mama mea are cancer la sân. Mama mea este eroina mea – a sacrificat totul pentru cariera mea și a arătat ce luptătoare este. Am sărbătorit vindecarea ei aseară, cu familia și prietenii, la un curry obraznic”, a transmis Kyren pe rețelele sociale în urmă cu ceva timp.

„Am început să petrec mai mult timp cu familia și mă pot concentra mai bine pe jocul meu. Uneori trebuie doar să te asiguri că ai mintea limpede – și, din fericire, acum simt că ajung acolo”, spune Kyren, un om greu încercat de viață în ultimele luni.

