G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Sunt peste 700 de primării în care nu…

primar banderola investire tricolor administratie
Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Sunt peste 700 de primării în care nu e nevoie de reducere de personal, unde primarii au fost mai eficienţi din punct de vedere al gestiunii resursei umane

Articole6 Oct 0 comentarii

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat luni, la Cluj, că există peste 700 de UAT-uri unde n-ar fi nevoie de reducerea de personal, pentru că primarii au fost mai eficienţi în ceea ce priveşte gestionarea resursei umane, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Eu pot să vă spun punctul de vedere al ministrului Dezvoltării şi al UDMR. Dintre cele două variante care s-au conturat ca variante de lucru, noi am spus că preferăm acea variantă în care printr-o reducere de personal de 30-34 de procente, care determină o reducere pe posturi ocupate de 10%, putem să aplicăm această procedură diferenţiat, astfel încât nu la toate primăriile şi nu la toate UAT-urile este vorba despre o eficientizare. Acolo unde primarii au fost mai eficienţi din punct de vedere al gestiunii resursei umane, acolo nu va fi necesară o reducere de personal. Sunt peste 700 de astfel de UAT-uri din cele 3.228, în care, pe această procedură, nu este necesară o reducere de posturi ocupate, iar la toate celelalte, într-o mică sau mai mare măsură, dacă organigrama instituţiei este ocupată aproape în totalitate, atunci sigur că eficientizarea va presupune şi o reducere de personal. Dar decizia se va lua mâine, în şedinţa de coaliţie, nu pot să antamez o soluţie”, a afirmat Cseke Attila.

El a participat, luni, la concertul inaugural al sălii de concerte Heritage din noul campus al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, una dintre cele mai ample investiţii cultural-educaţionale finanţate de Ministerul Dezvoltării. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.