Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Sunt peste 700 de primării în care nu e nevoie de reducere de personal, unde primarii au fost mai eficienţi din punct de vedere al gestiunii resursei umane
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat luni, la Cluj, că există peste 700 de UAT-uri unde n-ar fi nevoie de reducerea de personal, pentru că primarii au fost mai eficienţi în ceea ce priveşte gestionarea resursei umane, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Eu pot să vă spun punctul de vedere al ministrului Dezvoltării şi al UDMR. Dintre cele două variante care s-au conturat ca variante de lucru, noi am spus că preferăm acea variantă în care printr-o reducere de personal de 30-34 de procente, care determină o reducere pe posturi ocupate de 10%, putem să aplicăm această procedură diferenţiat, astfel încât nu la toate primăriile şi nu la toate UAT-urile este vorba despre o eficientizare. Acolo unde primarii au fost mai eficienţi din punct de vedere al gestiunii resursei umane, acolo nu va fi necesară o reducere de personal. Sunt peste 700 de astfel de UAT-uri din cele 3.228, în care, pe această procedură, nu este necesară o reducere de posturi ocupate, iar la toate celelalte, într-o mică sau mai mare măsură, dacă organigrama instituţiei este ocupată aproape în totalitate, atunci sigur că eficientizarea va presupune şi o reducere de personal. Dar decizia se va lua mâine, în şedinţa de coaliţie, nu pot să antamez o soluţie”, a afirmat Cseke Attila.
El a participat, luni, la concertul inaugural al sălii de concerte Heritage din noul campus al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, una dintre cele mai ample investiţii cultural-educaţionale finanţate de Ministerul Dezvoltării.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.