Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Sunt peste 700 de primării în care nu e nevoie de reducere de personal, unde primarii au fost mai eficienţi din punct de vedere al gestiunii resursei umane

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat luni, la Cluj, că există peste 700 de UAT-uri unde n-ar fi nevoie de reducerea de personal, pentru că primarii au fost mai eficienţi în ceea ce priveşte gestionarea resursei umane, transmite Agerpres.

„Eu pot să vă spun punctul de vedere al ministrului Dezvoltării şi al UDMR. Dintre cele două variante care s-au conturat ca variante de lucru, noi am spus că preferăm acea variantă în care printr-o reducere de personal de 30-34 de procente, care determină o reducere pe posturi ocupate de 10%, putem să aplicăm această procedură diferenţiat, astfel încât nu la toate primăriile şi nu la toate UAT-urile este vorba despre o eficientizare. Acolo unde primarii au fost mai eficienţi din punct de vedere al gestiunii resursei umane, acolo nu va fi necesară o reducere de personal. Sunt peste 700 de astfel de UAT-uri din cele 3.228, în care, pe această procedură, nu este necesară o reducere de posturi ocupate, iar la toate celelalte, într-o mică sau mai mare măsură, dacă organigrama instituţiei este ocupată aproape în totalitate, atunci sigur că eficientizarea va presupune şi o reducere de personal. Dar decizia se va lua mâine, în şedinţa de coaliţie, nu pot să antamez o soluţie”, a afirmat Cseke Attila.

El a participat, luni, la concertul inaugural al sălii de concerte Heritage din noul campus al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, una dintre cele mai ample investiţii cultural-educaţionale finanţate de Ministerul Dezvoltării.