SURSE Curtea Constituțională ar putea amâna încă o dată decizia pe reforma pensiilor magistratilor până pe 14 sau 16 octombrie

Curtea Constituțională ar putea amâna încă o dată decizia pe reforma pensiilor magistratilor până pe 14 sau 16 octombrie, conform surselor G4Media.

În 24 septembrie, Curtea Constituțională a mai amânat o dată decizia, pentru 8 octombrie.

Surse apropiate discuțiilor au declarat atunci pentru G4Media că CCR va amâna decizia privind majorarea vârstei de pensionare a magistraților, din cauza neînțelegerilor privind majorarea etapizată a vârstei la 65 de ani și din cauza unui risc de a declara legea neconstituțională înainte de reuniunea miniștrilor de finanțe din țările UE (Consiliul Afaceri Economice și Financiare – ECOFIN) programată pentru data de 10 octombrie.

Premierul Ilie Bolojan a declarat în 27 august că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor va cădea la Curtea Constituţională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”.

Ulterior, la insistențele presei, Bolojan a declarat că ”nu la asta se gândește acum”, răspunzând la o întrebare referitoare la demisie:

”Așteptăm decizia CCR la noul termen pentru proiectele amânate, având încrederea că proiectele respectă Constituția. Am văzut discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum, ci la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, să scoatem situația la liman. Stabilitatea politică e importantă”, a spus premierul într-o conferință de presă la guvern.

”Voi sta în această funcție cât timp pot face ceva relevant. Dacă vreodată voi decide să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie să mă întrebați la fiecare conferință de presă sau să speculați”, a mai spus el.

