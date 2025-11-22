Ascultă articolul

FC Barcelona a revenit oficial după doi ani și jumătate pe stadionul Camp Nou cu ocazia meciului din etapa a 13-a din LaLiga cu Athletic Bilbao, partidă câștigată categoric de catalani cu 4-0 sâmbătă după-amiază.

„Tornem a casa” a fost motiv de sărbătoare pentru Barcelona, iar energia a fost vizibilă încă din primele minute la revenirea pe Camp Nou, atunci când Robert Lewandowski profita de o recuperare în preajma careului advers și-l învingea pe Unai Simon din careu la colțul scurt.

Au urmat alte faze ofensive în prima parte a reprizei la poarta lui Simon, ca mai apoi spre finalul celor 45 de minute ocaziile să se mute la poarta lui Joao Garcia, dar fără efect, întrucât tot Barcelona a marcat, prin Ferran Torres, în minutul 45+3.

Echipa Blaugrana a început repriza secundă în oglindă cu prima și a marcat din nou, de data aceasta prin energicul Fermin Lopez, după ce s-a trezit în poziție de unu la unu cu portarul advers. Același Fermin a suferit o lovitură puternică din partea lui Sancet, iar mijlocașul basc a văzut cartonașul roșu după intervenția VAR în minutul 54.

Ferran Torres a încheiat seara bifându-și dubla după ce a fost servit perfect de Lamine Yamal în minutul 90.

Barcelona urcă provizoriu pe primul loc din LaLiga, cu 31 de puncte, dar cu un meci mai mult decât rivala Real Madrid, care are același număr de puncte. Los Merengues vor juca duminică cu Elche în deplasare.

Pentru catalani urmează deplasarea de pe Stamford Bridge, unde vor disputa un meci de foc cu Chelsea în Liga Campionilor marți seară.