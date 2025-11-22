Home » Articole » Interzicerea consumatorilor singuri în baruri nu va face decât să adâncească criza de singurătate

Interzicerea consumatorilor singuri în baruri nu va face decât să adâncească criza de singurătate

22 nov. 2025
Interzicerea consumatorilor singuri în baruri nu va face decât să adâncească criza de singurătate
Sursa foto: Pexels / Cottonbro
În timp ce un cocktail bar își apără politica prin care interzice accesul consumatorilor singuri, sub pretextul „siguranței”, cotidianul britanic The Independent se întreabă dacă nu asistăm cumva la moartea socializării cu necunoscuți .

„Niciodată să nu bei singur.” E genul acela de zicală auzită peste tot, fără autor clar, iar Stanley Tucci i-a dat recent o versiune perfectă: „Nimeni nu bea cu adevărat singur. Undeva, altcineva bea în același timp.” Dar un bar din Marea Britanie pare să fi luat vorba aceasta mult prea în serios.

Alibi, un cocktail & karaoke bar din Greater Manchester, ar fi implementat încă de la deschidere o regulă neobișnuită: consumatorii singuri sunt strict interziși. „Fără intrare individuală”, scrie un afiș lipit pe ușă. „După ora 21.00, Alibi nu permite accesul persoanelor neînsoțite. Dacă aveți prieteni înăuntru, contactați-i înainte. Măsura este pentru siguranța tuturor oaspeților.”

Într-o postare pe rețelele sociale, proprietarul, Carl Peters, își apără decizia: „Dacă se întâmplă ceva cu o persoană aflată singură într-un bar aglomerat, unde se consumă alcool, pentru noi e un coșmar. Este automat vulnerabilă.” Continuă explicând că, dacă cineva se împiedică, se lovește sau rămâne blocat în toaletă, personalul nu are informații despre starea lui, istoricul lui sau prietenii care ar putea oferi detalii.

Există logică în ceea ce spune. Iar la urma urmei, este barul lui, regulile lui. Și totuși, ceva în politica aceasta, oricât de rezonabilă ar părea la prima vedere, spune multe – și deloc bune – despre starea vieții de noapte britanice.

Ce s-a întâmplat cu aventura spontană a ieșitului singur?

Unde a dispărut emoția acelei seri în care intri într-un bar necunoscut, cu inima în gât, sperând că printre străinii frumoși dinăuntru s-ar putea ascunde prieteni pe care încă nu i-ai întâlnit?

În epoca Sex and the City, a te duce singură la un bar după muncă, pentru un cosmopolitan, era un act de independență pură și, uneori, preludiul unor întâlniri memorabile (cel puțin dacă te chemai Samantha).

În orașe în care nu cunoști pe nimeni, teama dispare când nu ai altă opțiune decât să fii prezent. Să comanzi ceva în spaniolă stâlcită într-o piață din Bilbao și, două ore mai târziu, să dansezi cu un olandez foarte înalt și să aduni prieteni temporari în fiecare bar în care intri.

Peters spune că cei singuri „nu stau cuminți”, ci „încep să deranjeze grupurile”. Poate că uneori e așa.

Sigur, nimeni nu vrea să fie hărțuit sau agasat de un individ care nu știe să citească semnele. Dar nu aceasta este experiența dominantă.

În plină „epidemie de singurătate”, izolarea nu este o soluție

Totul este cu atât mai descurajant cu cât trăim o perioadă pe care Organizația Mondială a Sănătății a numit-o „epidemia de singurătate”. Tinerii sunt cei mai afectați: un studiu al Centre for Social Justice arăta că o treime dintre cei cu vârste între 18 și 24 de ani se simt singuri regulat.

Ce mesaj transmitem dacă le spunem că dorința de a ieși singuri, poate chiar ca să cunoască oameni îi transformă într-o problemă?

În loc de baruri care „protejează” oamenii singuri, avem nevoie de locuri care îi primesc

A-ți face prieteni este destul de greu în lumea de azi. Curajul de a ieși singur, fără plasă de siguranță socială, ar trebui încurajat, nu sancționat, crede autoarea articolului.

Pentru unii, este începutul unei seri banale. Pentru alții, poate fi primul pas spre a fi parte din ceva, spre a se simți din nou conectați. Iar o societate în care prezența unui om singur într-un bar e considerată suspectă spune mai multe despre fricile noastre decât despre siguranța lui.

