Mai mult de jumătate dintre femei spun că se simt în nesiguranță când aleargă sau fac sport în aer liber după lăsarea întunericului, arată cercetările recente. Dar dovezile că riscurile ar crește odată cu venirea serii sunt, de fapt, minime. Pe măsură ce zilele se scurtează, Helen Coffey analizează diferența dintre frică și realitate și de ce nu ar trebui să ne lăsăm descurajate, scrie The Independent.

Odată cu toamna, când întunericul începe să se instaleze încă dinainte de ora 17.00, apare același tipar: postări și articole în care femeile afirmă că nu mai pot ieși la alergat după muncă pentru că „nu e sigur”. Este o reacție de înțeles, dar merită să ne întrebăm cât este percepție și cât este risc real.

E o temă sensibilă sunt voci care ar spune că un astfel de mesaj le împinge pe femei spre pericol. Dar frica a ajuns să le limiteze multora activitatea fizică și accesul la viață cotidiană, iar acest lucru merită analizat mai atent.

Frica există, dar nu și date care să o susțină

Femeile se simt mai vulnerabile pe timp de noapte, nu e un secret. Un sondaj ONS din 2021 arăta că 81% dintre femei se simt nesigure mergând singure într-un parc după lăsarea serii, față de doar 39% dintre bărbați. Aproape trei sferturi dintre femei își schimbă rutina de sport iarna, potrivit Sport England, iar studiile This Girl Can arată că 60% se tem de hărțuire atunci când fac sport pe întuneric.

Iar experiențele personale confirmă aceste temeri. Un sondaj Adidas pe 4.500 de femei arăta că 30% au fost hărțuite fizic sau verbal în timp ce alergau. Un alt studiu, al Universității din Manchester, arăta că 68% dintre alergătoare au trecut prin comportamente abuzive: de la remarci, la a fi urmărite sau expuse indecent. 20 de femei au spus că au fost agresate fizic sau sexual.

Cu toate acestea, datele arată altceva: hărțuirea nu este mai frecventă noaptea. Un raport al Greater London Authority a concluzionat că în Londra probabilitatea de a fi victima unei infracțiuni nu e mai mare noaptea decât ziua – contrar tuturor instinctelor noastre. Alte studii internaționale au găsit creșteri doar pentru anumite infracțiuni (spargeri, daune, furturi de biciclete sau mașini). Infracțiunile sexuale nu cresc după lăsarea serii.

Realitatea pe care nu vrem să o auzim: majoritatea agresorilor sunt cunoscuți

E firesc ca femeile să fie vigilente, mai ales după cazuri șocante precum cele ale lui Ashling Murphy, Sabina Nessa sau Sarah Everard. Dar tocmai aceste tragedii ne-au marcat pentru că au fost excepții. Peste 90% dintre violuri și agresiuni sexuale sunt comise de cineva cunoscut victimei, nu de un străin în întuneric. Iar statisticile arată și altceva: bărbații sunt, de două ori mai des decât femeile, victime ale violenței comise de necunoscuți.

Când “grija” devine limitare

Intenția de a proteja femeile este, desigur, binevenită. Dar uneori această grijă ne restrânge libertatea, ne îngustează spațiul de mișcare și ne face să vedem pericol în orice umbră. E aceeași logică a întrebărilor insinuante, „era băută?”, „era singură?”, „mergea pe întuneric?”, care mută responsabilitatea de la agresor la victimă.

Inițiative care ajută, dar și o realitate ignorată

Campaniile „Let’s Lift the Curfew” (Sport England și This Girl Can), grupurile Light the Night sau marșurile Reclaim the Night încearcă să readucă femeile în spațiul public, indiferent de oră. Numărul femeilor înscrise în cluburi de alergare a crescut cu 89% în 2023, semn că dorința de mișcare e acolo.

Dar nu ar trebui să avem nevoie de grupuri, evenimente speciale sau rute modificate. Riscul real este mult mai mic decât cel perceput. A renunța la sport șase luni pe an din cauza fricii înseamnă a ne submina sănătatea fizică și psihică.

Concluzia? Uneori clișeele au dreptate

„Simte frica și fă-o oricum” poate suna banal, dar există adevăr în spatele dictonului. Femeile merită spațiul public în orice moment al zilei. Iar datele sunt clare: întunericul nu este inamicul pe care ni-l imaginăm.