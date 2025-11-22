Ascultă articolul

Bărbați și femei îmbrăcați la costum și cu pălării, fiecare cu un mic bagaj de mână, urcând politicos scările unui avion. Conversații calme peste culoar. Nici urmă de tălpi goale, scrie The Washington Post.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Un videoclip în care apare secretarul american pentru Transporturi, Sean P. Duffy, face referire la ținuta pasagerilor și la importanța de a le mulțumi însoțitorilor de zbor aduce aminte de civilizația în avioane.

„Zborul”, spune o voce cu aer retro într-un videoclip publicat de Departamentul de Transporturi, „era un bastion al civilității”. Materialul face parte dintr-o nouă campanie anunțată joi, menită să „restabilească politețea și eleganța” în transportul aerian, pe fondul numărului încă ridicat de incidente cu pasageri turbulenți, comparativ cu 2019.

Videoclipul contrastează imaginile vechi cu scene actuale: oameni care se descalță, pumni între pasageri, palme, lovituri și mușcături, însoțitori de zbor țipând „stop!”, și o femeie strigând că „am voie să-mi las scaunul pe spate!”

Cum readuci civilizația înapoi în aer? Secretarul Transporturilor, Sean P. Duffy — îmbrăcat în costum închis și cravată — vine cu sugestii: supraveghează-ți copiii, ajută femeile însărcinate cu bagajele, spune te rog și mulțumesc, mai ales piloților și însoțitorilor de zbor.

Și încă ceva: „Te îmbraci cu respect?” întreabă Duffy.

The Golden Age of Travel starts with ALL OF US. Let’s be merry this holiday season as we fly! 🦃🌲 Dress up to go to the airport, help a stranger out, and be in a good mood. We can bring civility back, it’s as easy as that! 🤝✈️ pic.twitter.com/CSAYe6ME31 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 20, 2025

Departamentul Transporturilor nu a detaliat ce înțelege prin „a te îmbrăca respectuos”, deși Duffy s-a plâns într-un interviu la Fox Business că „oamenii se îmbracă de parcă ar merge la culcare atunci când zboară.”

Într-o postare pe X, el a îndemnat călătorii: „Îmbrăcați-vă frumos la aeroport, ajutați un străin și fiți într-o dispoziție bună.”

Companiile aeriene au propriile reguli vestimentare și avertizează că pasagerii cu tălpile goale sau cu haine considerate ofensatoare pot fi opriți la îmbarcare. Spirit Airlines, de exemplu, interzice îmbrăcămintea transparentă sau zone intime expuse. În ultimii ani, unii pasageri au fost obligați să se acopere cu o pătură sau chiar au fost dați jos din avion pentru ținute considerate nepotrivite.

Campania de civilitate, intitulată „Epoca de Aur a Călătoriilor începe cu tine”, vine și cu statistici alarmante despre comportamentul violent la bord. Administrația Federală a Aviației (FAA) spune că numărul incidentelor a crescut cu 400% din 2019 încoace.

În 2021 s-a atins un vârf istoric: 5.973 de incidente, față de 1.161 în 2019. În total, au fost raportate peste 14.000 de cazuri din 2021 până acum.

Totuși, cifrele sunt în scădere față de perioada pandemiei, mai ales după eliminarea obligativității măștii în avion, în 2022. Anunțul Departamentului Transporturilor spune că incidentele din 2024 s-au dublat față de cele din 2019, tehnic vorbind, au fost doar de 1,8 ori mai multe. Anul acesta s-au înregistrat 1.431 de raportări.

„Departamentul nu doar că gestionează comportamentul neadecvat, ci îi încurajează pe americani să fie cea mai bună versiune a lor înșiși”, a declarat purtătoarea de cuvânt Danna Almeida într-un e-mail.

Ea a adăugat că, deși călătoria poate implica situații stresante, „este important să reducem tensiunea și să rămânem civilizați unii cu alții.”