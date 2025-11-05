VIDEO Un avion cargo s-a prăbuşit pe aeroportul din Kentucky / Cel puţin şapte morţi și 11 răniți / Incendii majore la faţa locului şi în apropiere

Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbuşit şi a izbucnit un incendiu uriaş, la scurt timp după decolarea de la Louisville, Kentucky, au declarat autorităţile, citate de ANSA.

La bordul avionului cargo UPS care s-a prăbușit în Kentucky se afla un echipaj format din trei persoane.

Incidentul a avut loc la ora 17:13, ora locală, pe aeroportul Mohammed Ali din Louisville.

Autoritățile au ordonat cetățenilor aflați într-un perimetru de zece kilometri să rămână în case până la noi ordine.

Fotografiile și videoclipurile de pe rețelele de socializare arată o coloană mare de fum negru care se ridică în cer de la locul accidentului, la intersecția dintre Fern Valley Road și Grade Lane, situată la marginea sudică a aeroportului. Poliția a raportat existența unor răniți, dar nu sunt disponibile alte informații în acest moment.



Imaginile arată că avionul se afla deja în dificultate în etapele finale ale decolării, un incendiu izbucnind într-unul dintre motoare, ceea ce ar fi putut împiedica încercarea acestuia de a se ridica de pe pistă.

Ultimul semnal captat de receptoarele Flightradar24 arată că aeronava se deplasa cu o viteză de 184 de noduri, aproximativ 341 de kilometri pe oră, dar fără a decola efectiv.

Părți ale unuia dintre motoare au fost găsite pe pistă. Aeroportul a fost închis imediat după accident.