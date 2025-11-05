G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Un avion cargo s-a prăbuşit pe aeroportul din Kentucky / Cel…

Incendiu după ce un avion american cargo a căzut în Kentucky
Sursa foto: Captură video

VIDEO Un avion cargo s-a prăbuşit pe aeroportul din Kentucky / Cel puţin şapte morţi și 11 răniți / Incendii majore la faţa locului şi în apropiere

Articole5 Noi • 126 vizualizări 0 comentarii

Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbuşit şi a izbucnit un incendiu uriaş, la scurt timp după decolarea de la Louisville, Kentucky, au declarat autorităţile, citate de ANSA.

La bordul avionului cargo UPS care s-a prăbușit în Kentucky se afla un echipaj format din trei persoane.

Incidentul a avut loc la ora 17:13, ora locală, pe aeroportul Mohammed Ali din Louisville.

Autoritățile au ordonat cetățenilor aflați într-un perimetru de zece kilometri să rămână în case până la noi ordine.

Fotografiile și videoclipurile de pe rețelele de socializare arată o coloană mare de fum negru care se ridică în cer de la locul accidentului, la intersecția dintre Fern Valley Road și Grade Lane, situată la marginea sudică a aeroportului. Poliția a raportat existența unor răniți, dar nu sunt disponibile alte informații în acest moment.


Imaginile arată că avionul se afla deja în dificultate în etapele finale ale decolării, un incendiu izbucnind într-unul dintre motoare, ceea ce ar fi putut împiedica încercarea acestuia de a se ridica de pe pistă.

Ultimul semnal captat de receptoarele Flightradar24 arată că aeronava se deplasa cu o viteză de 184 de noduri, aproximativ 341 de kilometri pe oră, dar fără a decola efectiv.

Părți ale unuia dintre motoare au fost găsite pe pistă. Aeroportul a fost închis imediat după accident.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Traficul aerian întrerupt pe Aeroportul Ronald Reagan din Washington / O aeronavă este în curs de verificare

Articole4 Noi • 863 vizualizări
1 comentariu

INTERVIU Daniel Băluță și-a schimbat părerea despre Nicușor Dan după ce îi făcuse plângere penală: ”Avem o relație constructivă. Există linii roșii pe care niciodată, nici eu, nici domnul președinte nu le-am depășit în relația personală”

Articole4 Noi • 700 vizualizări
1 comentariu

VIDEO Băluță, candidat PSD la primăria Capitalei: Marcel Ciolacu nu a fost corect față de mine / M-a nominalizat înainte de profesorul Cârstoiu după care și-a schimbat brusc și inexplicabil opțiunea/ Grindeanu m-a susținut și mă susține

Articole4 Noi • 1.688 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.