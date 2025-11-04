BREAKING Înalta Curte i-a eliberat din penitenciar pe Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu / Lia Savonea a fost în completul care a luat decizia, pe o procedură extraordinară / Prejudicii totale de 5,6 milioane de euro

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați pe prescripție, marți, conform unui comunicat al Curții Supreme. Decizia a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție condusă de Lia Savonea, pe o procedură extraordinară de atac. Comunicatul Curții Supreme a citat o hotărâre a Curții Constituționale (hotărârea 50/2025).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

UPDATE Ora 20.30 : Ionuț Costea , cumnatul lui Mircea Geoană, a ieșit din penitenciar. „Știți cum era la Radio Erevan? Că Ivan a furat o mașină? De fapt nu i s-a furat și nu era mașină, era bicicletă. Eu sunt acuzat de complicitate, nu de luat bani”, le-a spus acesta reporterilor aflați la fața locului.

: , cumnatul lui Mircea Geoană, a ieșit din penitenciar. „Știți cum era la Radio Erevan? Că Ivan a furat o mașină? De fapt nu i s-a furat și nu era mașină, era bicicletă. Eu sunt acuzat de complicitate, nu de luat bani”, le-a spus acesta reporterilor aflați la fața locului. UPDATE Ora 20.13: Sebastian Vlădescu a ieșit din penitenciar. Întrebat de reporterii aflați la fața locului dacă va returna perjudiciul, Vlădescu a răspuns: „Verificați la ANAF”.

Completul care a luat decizia eliberării este format din Lia Savonea, Eleni-Cristina Marcu, Adrian Gluga și Gheorghe-Valentin Chitidean. Judecătoarea Elena Barbu a făcut opinie separată, conform surselor G4Media.

Conform comunicatului, Ionuț Costea ar urma să plătească un prejudiciu de 3.121.328,41 lei și de 1.919.900 euro (în total, aproximativ 2,6 milioane de euro), iar Sebastian Vlădescu 3.990.248,60 lei și de 65.000 euro și confiscarea specială a 2.177.000 euro (aproximativ 3 milioane de euro).

De ce au fost condamnați

În 2018, DNA îi acuza pe fostul ministru Sebastian Vlădescu şi fostul şef Eximbank Ionuţ Costea că au primit mită 5,5 milioane de euro de la o firmă străină care reabilita calea ferată Bucureşti – Constanţa.

După condamnarea definitivă din mai 2023, Ionuț Costea, cumnatul adjunctului secretarului general NATO Mircea Geoană, a fost dat în urmărire internațională după ce nu a fost găsit la domiciliu. El fusese condamnat la o pedeapsă de 6 ani de închisoare, iar fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu la 7 ani și 4 luni de închisoare.

În ianuarie 2024, Costea a fost localizat în Turcia, iar autoritățile române au cerut extrădarea lui. Ulterior, Costea a fost readus în țară în 24 iunie 2025 și încarcerat.

Minuta instanței

1946/1/2023* – Minuta deciziei penale nr. 24:Cu majoritate, Admite cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe şi Costea Mircea Ionuţ împotriva deciziei penale nr. 48 din data de 26 mai 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 judecători în dosarul nr. 860/1/2022. Casează, în parte, decizia penală recurată, numai în ceea ce priveşte soluţia de condamnare a inculpatului Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe pentru infracţiunile de luare de mită prevăzute de art. 289 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 6 şi art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 din Codul penal şi a inculpatului Costea Mircea Ionuţ pentru infracţiunea de complicitate la luare de mită prevăzută de art. 48 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 289 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 6 şi art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 din Codul penal şi, în consecinţă: În baza art. 448 alin. (2) lit. a) teza a II-a din Codul de procedură penală, raportat la art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală, reconfigurat prin Decizia nr. 50/2025 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 328 din 11 aprilie 2025 şi art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe pentru cele două infracţiuni de luare de mită prevăzute de art. 289 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 6 şi art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 din Codul penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 448 alin. (2) lit. a) teza a II-a din Codul de procedură penală, raportat la art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală, reconfigurat prin Decizia nr. 50/2025 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 328 din 11 aprilie 2025 şi art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Costea Mircea Ionuţ pentru infracţiunea de complicitate la luare de mită prevăzută de art. 48 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 289 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 6 şi art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 din Codul penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. Anulează formele de executare emise în baza deciziei atacate şi dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe şi Costea Mircea Ionuţ, dacă nu sunt arestaţi într-o altă cauză. Menţine dispoziţiile din decizia penală recurată privind confiscarea specială şi măsura sechestrului asigurător instituită asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe şi Costea Mircea Ionuţ. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate care nu sunt contrare prezentei hotărâri. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea prezentei cauze rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru recurentul inculpat Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe, până la prezentarea apărătorului ales, în sumă de 190 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 4 noiembrie 2025. Cu opinia separată, în sensul respingerii, ca nefondate, a cererilor de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe şi Costea Mircea Ionuţ împotriva deciziei penale nr. 48 din data de 26 mai 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 judecători în dosarul nr. 860/1/2022 şi a obligării acestora la plata cheltuielilor judiciare.