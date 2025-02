Antena 3: Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geaonă, a acceptat extrădarea în România. „Am decis să vin să îmi ispășesc pedeapsa”

Fostul șef al EximBank, Ionuț Costea, a acceptat să fie extrădat în România. El și-a dat acordul, printr-o declarație făcută, duminică, în fața instanței din Istanbul, transmite Antena 3. Ionuţ Costea, fostul preşedinte al Eximbank, era urmărit internaţional din 2023 pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită și a fost prins de autorități în Istanbul.

”Astăzi, 23.02.2025, în fața instanței Palatului Justiției din Istanbul Anadolu, eu, Costea Mircea Ionuț, am acceptat solicitarea de extrădare în România și am cerut autorităților accelerarea procedurii, pentru a executa sentința judecătorească. Sunt un om asumat, corect și vertical și în tot acest timp am fost decis, ca îndată ce starea mea de sănătate se va fi îmbunătățit, să vin să îmi ispășesc pedeapsa.

Nu am fugit de condamnare, așa cum în mod fals s-a susținut în presă și am fost permanent la dispoziția autorităților cu o adresă de domiciliu și cu un număr de telefon, cunoscute si comunicate. Asadar, am interacționat constant cu autoritățile polițienești și judiciare turce, singurele care m-au contactat.

În luna februarie a anului 2023 ( cu mai bine de trei luni înainte de pronunțarea definitivă a sentinței de condamnare) , o problemă gravă de sănătate apărută la unul din plămâni, m-a adus în postura de a încerca să să fiu consultat, investigat și tratat într-un spital din Istanbul. Fără a avea intenția de a emite judecăți de valoare despre sistemul medical din țara noastră, consider că orice cetațean are dreptul de a se trata într-un sistem medical mai performant. Tratarea acestei afecțiuni a constat într-o operație complexă la unul din plămâni, urmată, așa cum prevăd protocoalele medicale, de un lung tratament de specialitate. Întrucât acum, starea mea de sănătate s-a îmbunătațit într-o oarecare măsură, eu am luat decizia de a mă întoarce în România, pentru a-mi ispăși pedeapsa, prevăzută în sentința de condamnare.

Am respectat întotdeauna rigorile legii și nu m-am ascuns niciodată de acestea. Eu sunt un om onest, tatăl a doi copii, alături de care îmi doresc sa fiu în viitor, un om care a muncit toată viața în sistemul financiar-bancar românesc și în cel internațional, cu rezultate foarte bune, lucru pe care îl pot confirma numeroși colegi și colaboratori.

Sunt proceduri judiciare în desfășurare care privesc nu doar situația legată de extrădare ci însăși decizia de condamnare, care vor lămuri curând situația mea. Solicit, așadar, autorităților să accelereze procedurile de extrădare și am credința că dreptatea și adevărul vor ieși la lumină”, a spus Ionuț Costea, în declarația susținută în fața instanței, potrivit Antena 3.

Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, a fost reținut la Istanbul, în 5 februarie.

Ionuț Costea a fost condamnat în mai 2023 la 6 ani de închisoare printr-o sentință definitivă în dosarul DNA privind reabilitarea căii ferate București-Constanța. Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada 2005-2017, o companie străină a plătit aproximativ 20 de milioane de euro, cu titlu de comisioane, către oficiali români sau persoane cu influență asupra acestora, în legătură cu încheierea și executarea unor contracte de reabilitare a liniei ferate.

Costea a fost dat în urmărire internațională după ce a fugit din țară.