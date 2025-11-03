Din vie la cramă și apoi în paharul clienților, pe drum electric. Crama Liliac duce gustul Transilvaniei mai departe cu eSprinter

Toamna se numără sticlele de vin, iar pentru crama Liliac din Transilvania asta poate însemna o perioadă aglomerată, în care strugurii proaspăt culeși trebuie să ajungă rapid la cramă, iar vinurile și mai rapid în paharele clienților însetați. De aceea, afacerea boutique a ales un Mercedes-Benz eSprinter, care să îmbine eficiența cu respectul pentru natură, ce face parte din esența (bahică) a unui astfel de business.

De 15 ani, crama Liliac produce vinuri care poartă amprenta regiunii transilvănene, recunoscute pentru calitate, prospețime și arome deosebite. Iar într-un astfel de business, mobilitatea eficientă și sustenabilă a devenit un element esențial: pornind cu transportul strugurilor proaspăt culeși către cramă, până la livrările mari către depozitele din țară și ajungând la transporturile scurte și rapide către clienții locali.

De aceea, compania a ales ca partener de încredere un autovehicul comercial electric eSprinter, care să combine confortul, eficiența și performanța cu sustenabilitatea. Pentru crama Liliac, eSprinter a fost mai mult decât un autovehicul electric: a devenit parte din procesul de lucru zilnic.

„La început am fost puțin sceptici în privința autonomiei electrice, însă am observat rapid că este mai mult decât suficientă pentru activitatea noastră zilnică. eSprinterul combină perfect practicitatea cu responsabilitatea”, afirmă Miron Radić, Managing Director al cramei Liliac.

Miron a povestit, într-un interviu pentru G4Media, cum a depășit crama Liliac provocările logistice cu ajutorul eSprinter și cum acesta a devenit un partener zilnic într-un domeniu în care tradiția se împletește cu inovația.

Ne puteți spune pe scurt povestea afacerii dumneavoastră? Care este domeniul principal de activitate și ce vă diferențiază pe piață?

Suntem o cramă boutique aflată în inima Transilvaniei. De 15 ani aducem bucurie oamenilor din România și din străinătate prin vinurile noastre, obținute din cei mai buni struguri. Încă de la început, ne-am concentrat pe calitate și pe a arăta unicitatea vinurilor transilvănene – influențate de climatul răcoros și altitudinile ridicate, care le oferă prospețime, complexitate și arome deosebite.

Care sunt principalele provocări logistice sau operaționale pe care le întâmpinați în activitatea de zi cu zi?

Nevoile noastre logistice nu sunt constante, ci apar mai ales în perioadele de vârf. După îmbuteliere, trebuie să transportăm cantități mari de vin către depozitele noastre din țară și, de asemenea, avem transporturi locale în jurul cramei – fie către clienți din zonă, fie pentru echipamente și materiale folosite în activitatea zilnică.

Cum a fost experiența companiei dumneavoastră în perioada în care ați utilizat eSprinter?

A fost o experiență plăcută și foarte potrivită pentru nevoile noastre locale. Când depozitul principal se afla în Reghin, la doar 14 km de cramă, eSprinterul ne-a permis să transportăm ușor vinurile îmbuteliate între cele două locații. L-am folosit, de asemenea, pentru transportul lăzilor cu struguri proaspăt culeși din vie către cramă.

În ce tip de activități sau proiecte l-ați folosit și cum v-a sprijinit în desfășurarea acestora?

L-am folosit în principal pentru transporturile dintre cramă și depozitul nostru din Reghin, dar și pentru livrări către clienții din județele Mureș și Bistrița.



Care au fost principalele beneficii observate în utilizarea zilnică a eSprinter-ului?

Cel mai mare avantaj a fost confortul – puteam încărca autovehiculul direct la cramă și începeam fiecare dimineață cu bateria încărcată. Spațiul de marfă era suficient de înalt pentru paleți și ușor de manevrat, ceea ce a făcut munca noastră mai eficientă și mai rapidă.

Ce v-a surprins plăcut în această perioadă de testare?

La început am fost puțin sceptici în privința autonomiei, însă am observat rapid că este mai mult decât suficientă pentru activitatea noastră zilnică.

Cum a reacționat echipa la utilizarea eSprinter-ului? Ați primit și feedback din partea angajaților, clienților sau partenerilor?

Și echipa a fost inițial ușor sceptică, dar după ce a început să-l folosească constant, a apreciat manevrabilitatea ușoară, silențiozitatea și versatilitatea eSprinter-ului.

În ce măsură considerați că eSprinte-rul poate contribui la eficiența și dezvoltarea pe termen lung a afacerii dumneavoastră?

Cred că eSprinter-ul poate avea un rol important în creșterea eficienței pe termen lung, mai ales pe măsură ce ne orientăm tot mai mult către practici sustenabile. Mobilitatea electrică se potrivește perfect cu filosofia noastră – respect pentru natură, reducerea amprentei de carbon și un mod de lucru modern și practic.

Ce mesaj ați transmite altor companii care iau în considerare testarea sau achiziția unui Sprinter/eSprinter?

Le-aș spune să îi ofere o șansă – s-ar putea să fie plăcut surprinși de cât de bine se integrează în activitatea lor zilnică. eSprinter-ul combină perfect practicitatea cu responsabilitatea, oferind performanță de încredere și contribuind în același timp la un viitor mai curat.