Hamilton, „sabotat” din interiorul Ferrari: „L-a enervat inutil, fără să-i prezinte toate faptele”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lewis Hamilton nu are parte la Ferrari de un monopost care să-l ajute să conteze în lupta pentru titlul mondial din Formula 1, iar mai mult decât atât nu este pe aceeași lungime de undă cu Riccardo Adami, inginerul său de cursă. „L-a enervat inutil pe Lewis fără a-i prezenta toate faptele”, spune unul dintre analiștii din Marele Circ despre dialogul celor doi de la ultimul Grand Prix, cel din Mexic.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Lewis Hamilton și Riccardo Adami, inginerul său de curse, nu sunt pe aceeași lungime de undă

Hamilton nu are parte de sezonul strălucitor pe care-l așteptau fanii Scuderiei: monopostul este departe de așteptări, erorile nu au lipsit pentru Lewis, iar Ferrari va rămâne și în acest an fără vreun titlu mondial.

Mai mult decât atât, doi dintre specialiștii Formulei 1 (comentatorul olandez Robert Doornbos și Karun Chandhok – fost pilot în Marele Circ) menționează faptul că Lewis Hamilton nu are parte de o relație prea bună cu Riccardo Adami, inginerul său de cursă.

„Comunicarea dintre Lewis și Ricky nu dă impresia că ar fi pe aceeași lungime de undă. Ricky spune: «Avem o penalizare de 10 secunde stop-and-go». Iar Lewis răspunde: «Da, dar a fost foarte dificil să rămân pe pistă». Îl cunoaștem pe Lewis”, a comentat Doornbos despre incidentul de cursă din Mexic.

„Pur și simplu nu există chimie între inginer și pilot”, adaugă acesta, citat de gpblog.com.

Fost pilot în F1, Karun Chandhok a comentat și el pe marginea relației dintre Hamilton și Adami.

„Am avut de-a face cu o comunicare deficitară. L-a enervat inutil pe pilot (n.r. Lewis Hamilton) fără a-i prezenta toate faptele”, a adăugat Chandhok.

„Nu cred că sunt cu adevărat pe aceeași lungime de undă. Dacă vrei să lupți pentru victorii, campionate și podiumuri, trebuie să profiți de fiecare ocazie pentru a obține maximum”, a transmis în încheiere Robert Doornbos.

La Mercedes, Lewis Hamilton a avut parte de o colaborare fantastică cu inginerul său de curse: Peter Bonnington i-a fost ca un adevărat „frate” multiplului campion mondial.

Relația pilot-inginer dintre cei doi a fost una dintre cele mai importante din istoria Formulei 1 în ceea ce privește chimia și comunicarea.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1