Max Verstappen, campion în Monza / Fază controversată la McLaren: Oscar Piastri i-a oferit locul secund lui Lando Norris, încetinit de o oprire extrem de lungă la boxe

Max Verstappen (RedBull Racing), plecat din pole, s-a impus în „Templul Vitezei” (1:13:24.325) pentru a obține victoria în Marele Premiu al Italiei, duminică, apropiindu-se de locul secund în clasamentul general al piloților, după un weekend excelent al olandezului.

Lando Norris, care avea o cursă foarte decentă, a fost încetinit de o oprire la boxe extrem de lungă în turul 48 și a pierdut foarte mult timp față de Verstappen, dar și de colegul său Oscar Piastri, căruia i-a fost cerut de către echipă să-i ofere locul secund lui Lando în ultimele tururi. Motivul conducerii pare, pe semne, că ar fi dorința menținerii unui echilibru în clasamentul general între cei doi piloți McLaren.

LAP 47 & 48/53 Drama at McLaren 🤯 Piastri pits first followed by Norris the next lap but it’s a slow stop for the Briton and he loses track position to his title rival! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/yVcdgUdCif — Formula 1 (@F1) September 7, 2025





Totuși, această strategie îl poate ajuta pe Verstappen, cel puțin din punct de vedere moral, și, totodată, să accentueze vocile care susțin că Lando Norris este pilotul favorit al celor de la McLaren.

Așadar, Lando Norris a terminat pe poziția a doua (+19.207), iar colegul său Oscar Piastri a păstrat podiumul neclintit de vreun Ferrari (+21.351). Piastri a declarat la sfârșitul cursei că performanța monopostului nu a fost la nivelul așteptărilor. De asemenea, Lando a mărturisit că „nu are nicio idee ce s-a întâmplat la pit” și că a avut impresia că a stat „o eternitate pe cric”.

Venind vorba de Ferrari, cele două mașini au terminat pe patru – Charles Leclerc (+25.624) și șase – Lewis Hamilton (+37.449), ratând încă un top trei, de această dată pe pământul de acasă.

Alexander Albon (Williams) aduce noi puncte echipei cu poziția a 7-a. La fel este și în cazul lui Gabriel Bortoleto care aduce puncte echipei sale Kick Sauber.

Lando Norris a doborât recordul lui Rubens Barrichello (1:21.046) pentru cel mai rapid tur din Monza, oprind cronometrul la 1:20.901

Max Verstappen pare că este în cea mai bună formă pe pământ italienesc. După victoria de la Emilia-Romagna, campionul en-titre bifează un nou succes în casa lui Ferrari. Olandezul a mai triumfat și în Japonia, în aprilie.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 324puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1