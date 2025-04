Oscar Piastri, învingător în Arabia Saudită – Penalizat, Max Verstappen a terminat pe doi

Oscar Piastri (McLaren) a câștigat Marele Premiu de Formula 1 din Arabia Saudită, australianul profitând de o penalizare de cinci secunde primită de Max Verstappen pentru a trece în frunte. Plecat din pole position, campionul mondial en-titre de la RedBull a încheiat pe doi, în timp ce Charles Leclerc (Ferrari) a completat podiumul.

OSCAR PIASTRI WINS IN JEDDAH!! 🏆 The McLaren driver clinches the victory from Max Verstappen in P2 and Charles Leclerc in P3 👏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/WD1DhdRe3H — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Monegascul a bifat astfel primul podium din acest sezon pentru Scuderie, această performanță venind la cel de-al cincilea Grand Prix al sezonului 2025 din Formula 1.

Plecat în cursă de pe 10 (a distrus monopostul în calificări și nu a avut un tur cronometrat), Lando Norris (McLaren) a reușit o cursă de urmărire impresionantă și a terminat cursa de la Jeddah pe locul patru.

Penalizarea de cinci secunde a lui Verstappen a venit la puțin timp după start, atunci când depășit de Piastri în primul viraj, olandezul a tăiat o șicană și a ieșit pe circuit în fața rivalului său (a părăsit total circuitul).

Momentul pentru care Verstappen a fost penalizat cu cinci secunde

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ Lights out! It’s a chaotic start to the Saudi Arabian Grand Prix!! 😲#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/VbWKlrLmmt — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

La Jeddah, pe cinci a terminat George Russell (Mercedes), pe șase Kimi Antonelli (Mercedes), pe șapte Lewis Hamilton (Ferrari), pe opt Carlos Sainz (Williams), pe nouă Alexander Albon (Williams), iar pe zece Isack Hadjar (Racing Bulls).

The top 🔟 is in! Here are your points scorers from the Saudi Arabian Grand Prix 👇#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/07tBkbZg3f — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

În urma rezultatelor de duminică, Oscar Piastri a devenit în premieră lider al ierarhiei piloților, el devansându-l pe coechipierul Lando Norris. Pe locul trei se găsește Max Verstappen.

Oscar Piastri, everyone! 👏 The McLaren driver leads the drivers’ championship for the first time in his career #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/y19dsynNDi — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Clasamentul piloților din Formula 1

1 Oscar Piastri (McLaren) 99 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 89

3 Max Verstappen (RedBull) 87

4 George Russell (Mercedes) 73

5 Charles Leclerc (Ferrari) 47

6 Kimi Antonelli (Mercedes) 38

7 Lewis Hamilton (Ferrari) 31

8 Alexander Albon (Williams) 20

9 Esteban Ocon (Haas) 14

10 Lance Stroll (Aston Martin) 10 etc.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 188 puncte

2 Mercedes 111

3 RedBull 89

4 Ferrari 78

5 Williams 25

6 Haas 20

7 Aston Martin 10

8 Racing Bulls 8

9 Alpine 6

10 Kick Sauber 6.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris

China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri

Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen

Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri

Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri

Miami (International Autodrome) – 4 mai

Emilia Romagna (Imola) – 18 mai

Monaco (Circuit de Monaco) – 25 mai

Barcelona (Montmelo) – 1 iunie

Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – 15 iunie

Austria (Spielberg) – 29 iunie

Marea Britanie (Silverstone) – 6 iulie

Belgia (Spa-Francorchamps) – 27 iulie

Ungaria (Hungaroring) – 3 august

Olanda (Zandvoort) – 31 august

Italia (Monza) – 7 septembrie

Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie

Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie

SUA (Austin) – 19 octombrie

Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie

Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie

Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie

Qatar (Lusail) – 30 noiembrie

Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.