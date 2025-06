Dublă McLaren la Barcelona – Verstappen, perdantul zilei: Penalizat pe finalul cursei de F1 a încheiat doar pe 10

Oscar Piastri (McLaren) a câștigat Marele Premiu de Formula 1 de la Barcelona, australianul fiind urmat de coechipierul Lando Norris. Max Verstappen a fost perdantul zilei: a primit o penalizare pe finalul cursei și a fost retrogradat pe locul 10. Charles Leclerc a bifat un mulțumitor loc trei pentru Scuderia Ferrari.

PIASTRI WINS IN SPAIN!! 👏👏 He does it again in dominant fashion! 💪#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/oW9pI6FMWL — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Oscar Piastri, învingător la Barcelona: A fost urmat de coechipierul Lando Norris

Cursa de pe circuitul de la Montmelo a fost dinamitată de prezența, în turul 56 (cu zece tururi înainte de finalul cursei), a Safety Car-ului, după abandonul lui Kimi Antonelli de la Mercedes.

După ce piloții din fruntea ierarhiei au profitat și au intrat la boxe, Verstappen a fost prins pe pneuri hard (singurele noi pe care le mai avea) și nu a putut face față concurenței.

Max l-a blocat neregulamentar pe George Russell (Mercedes) în penultimul tur, iar comisarii de cursă i-au aplicat campionului mondial en-titre o penalizare de 10 secunde.

În urma acestui incident, Verstappen a coborât pe locul 10, el plecând de la Barcelona cu doar un singur punct.

Incidentul în urma căruia Max Verstappen a fost penalizat

Drama in the closing stages of the race! 😱 Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

George Russell (Mercedes) a încheiat pe patru, Nico Hulkenberg (Kick Sauber) pe cinci, Lewis Hamilton (Ferrari) pe 6, Isack Hadjar (Racing Bulls) pe șapte, Pierre Gasly (Alpine) pe 8, Fernando Alonso (Aston Martin) pe nouă (primele puncte ale ibericului din acest sezon), iar Max Verstappen (RedBull) pe zece.

First points of the season secured 🔐 Fernando Alonso finishes in P9️⃣ in front of his home crowd! 🇪🇸#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/hSJaFh8tFA — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Clasamentul piloților după cursa de la Barcelona

1 Oscar Piastri (McLaren) 186 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 176

3 Max Verstappen (RedBull) 137

4 George Russell (Mercedes) 111

5 Charles Leclerc (Ferrari) 94

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 71

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 48

8 Alexander Albon (Williams) 42

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 21

10 Esteban Ocon (Haas) 20

11 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 16

12 Lance Stroll (Aston Martin) 14

13 Carlos Sainz (Williams) 12

14 Pierre Gasly (Alpine) 11

15 Yuki Tsunoda (RedBull) 10

16 Oliver Bearman (Haas) 6

17 Liam Lawson (Racing Bulls) 4

18 Fernando Alonso (Aston Martin) 2

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 0

20 Jack Doohan (Alpine) 0

21 Franco Colapinto (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor

1 McLaren 362 puncte

2 Ferrari 165

3 Mercedes 159

4 RedBull 144

5 Williams 54

6 Racing Bulls 28

7 Haas 26

8 Kick Sauber 16

9 Aston Martin 16

10 Alpine 11.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1