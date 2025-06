Max Verstappen recunoaște: Am distrus intenționat echipament Ferrari și o voi face din nou

Un moment aparent banal din paddock s-a transformat într-un simbol al războiului psihologic dintre RedBull și Ferrari din Formula 1, iar Max Vestappen este în centrul acțiunii. Campionul mondial en-titre a distrus cu monopostul un con al Scuderiei și amenință că va repeta gestul.

Tensiunea din paddock este una mare, iar lupta pentru întâietate alimentează uneori anumite gesturi ale piloților din F1. Este și cazul lui Verstappen, multiplul campion mondial distrugând intenționat un con al celor de la Ferrari.

O cameră video a surprins în acest weekend de cursă din Spania cum un con portocaliu, marcat cu sigla Ferrari, a fost complet distrus de monopostul pilotat de Max.

Mai mult decât atât, campionul mondial en-titre recunoaște cu nonșalanță că fapta sa a fost una cât se poate de intenționată.

„Da, asta e a mea (n.r. fapta)”, a declarat Verstappen zâmbind într-un interviu pentru Viaplay. „Ferrari pune întotdeauna conurile destul de departe, așa că mi-am spus: Dacă se mai întâmplă asta încă o dată, îl stric complet”, a transmis Max.

Olandezul precizează că va răspunde provocărilor Ferrari dacă acestea vor continua să-și facă apariția pe linia boxelor.

„Au fost câteva curse. Am spus: dacă este din nou acolo, voi trece complet peste el. Dacă este din nou acolo mai târziu, trec din nou peste el”, spune Verstappen.

Este un sezon plin de tensiune în paddock-ul RedBull, echipa simțind tot mai mult presiunea rivalelor McLaren și Ferrari în lupta pentru supremația din Formula 1.

Verstappen pare tentat să folosească toate armele, chiar și cele mai puțin convenționale, pentru a face diferența în favoarea sa în paddock.

În clasamentul general, după opt etape disputate Max Verstappen se află la 25 de puncte în spatele liderului Oscar Piastri și la 22 de Lando Norris, ambii piloți McLaren.

🎙️ | Max Verstappen: “Ferrari always puts the cones quite far. I said: ‘If this happens one more time, I’m gonna ruin it completely,’ I told it over the radio after the last race, because it’s been a couple of races [of it occurring]. I thought: ‘If it’s there again, I’m running… pic.twitter.com/DVDA7XYNom

