Max Verstappen câștigă fără emoții la Imola / Clasamentul piloților, din ce în ce mai strâns

Max Verstappen (RedBull Racing) a câștigat Marele Premiu din Emilia-Romagna (Italia), duminică, după ce a condus aproape în totalitate cursa de pe circuitul de la Imola.

Podiumul a fost completat de piloții McLaren Lando Norris (+6.109) și Oscar Piastri (+12.956). Cel din urmă a plecat din pole position, după ce a fost primul în calificările de sâmbătă.

Lewis Hamilton (Ferrari) a ocupat locul patru (+14.356), cea mai bună clasare de când a venit la noul echipă, după ce în calificări a terminat pe 12 și se declara devastat de rezultat. El a fost urmat de Alexander Albon (Williams), Charles Leclerc (Ferrari) și George Russell (Mercedes).

Kimi Antonelli, care avea o cursă foarte bună, urmărind top 5-ul, a suferit o problemă la monopost în turul 46 și a fost nevoit să se retragă din cursă. Obon este și el pe lista retrașilor.

Antonelli starts the long walk back to the pits

După ce a suferit un accident horror sâmbătă în calificări, Yuki Tsunoda (RedBull Racing) a venit pe poziția a 10-a în curas finală.

RACE CLASSIFICATION (LAP 63/63)

P4 for Hamilton, his best race result for Ferrari so far 👏

