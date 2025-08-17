G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz vor juca finala Mastersului de la Cincinnati

Carlos Alcaraz lovește mingea de tenis la turneu din circuitul ATP.
Sursa foto: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz vor juca finala Mastersului de la Cincinnati

Sportz17 Aug 0 comentarii

Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Sinner a dispus în semifinale de francezul Térence Atmane, locul 136 mondial, venit din calificări,  scor 7-6 (4), 6-2.

La rândul său, Alcaraz a trecut de germanul Alexander Zverev, locul 3 mondial, scor 6-4, 6-3.

După Roma, Roland Garros şi Wimbledon, Alcaraz şi Sinner îşi vor disputa a treia finală în tot atâtea meciuri în acest sezon.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.