Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz vor juca finala Mastersului de la Cincinnati

Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati, transmite News.ro.

Sinner a dispus în semifinale de francezul Térence Atmane, locul 136 mondial, venit din calificări, scor 7-6 (4), 6-2.

La rândul său, Alcaraz a trecut de germanul Alexander Zverev, locul 3 mondial, scor 6-4, 6-3.

După Roma, Roland Garros şi Wimbledon, Alcaraz şi Sinner îşi vor disputa a treia finală în tot atâtea meciuri în acest sezon.