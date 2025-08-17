Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz vor juca finala Mastersului de la Cincinnati
Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Sinner a dispus în semifinale de francezul Térence Atmane, locul 136 mondial, venit din calificări, scor 7-6 (4), 6-2.
La rândul său, Alcaraz a trecut de germanul Alexander Zverev, locul 3 mondial, scor 6-4, 6-3.
După Roma, Roland Garros şi Wimbledon, Alcaraz şi Sinner îşi vor disputa a treia finală în tot atâtea meciuri în acest sezon.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.