Turneul Campionilor: Pentru al treilea an consecutiv, Jannik Sinner este în finală…

Jannik Sinner, jucator tenis italian, sport
Sursa foto: X/Jannik Sinner

Turneul Campionilor: Pentru al treilea an consecutiv, Jannik Sinner este în finală / A câștigat în 2 seturi cu Alex De Minaur

Italianul Jannik Sinner, numărul 2 mondial, s-a calificat sâmbătă pentru a treia oară consecutiv în finala Turneului Campionilor, învingându-l sâmbătă, la Torino, pe australianul Alex De Minaur, locul 7 ATP, transmite News.ro.

Italianul, campionul de acum un an, s-a impus cu 7-5, 6-2 şi a înregistrat a 30-a victorie consecutivă pe hard indoor, suprafaţa sa preferată.

„În primul rând, sunt foarte fericit”, a declarat Sinner. „Este ultimul eveniment al anului şi este minunat să termin astfel. A fost un meci foarte dificil, mai ales la începutul primului set. Am simţit că el servea excelent, foarte precis. În setul al doilea, am făcut break-ul foarte devreme şi apoi nivelul meu a crescut. Am încercat să fiu puţin mai agresiv şi a funcţionat bine, dar a fost un meci dificil. Însă faptul că am ajuns în finală trei ani consecutivi înseamnă foarte mult pentru mine. Este o atmosferă minunată pentru mine să joc tenis şi un loc minunat pentru a încheia acest sezon frumos. Mâine mă voi bucura şi voi da tot ce am mai bun pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil.”

În finala de duminică, Sinner îl va înfrunta pe marele său rival spaniol Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial, sau pe canadianul Felix Auger-Aliassime (nr. 8), care se vor confrunta în cea de-a doua semifinală.

Tags:
