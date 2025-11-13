Brașoveanul care amenajează un hotel într-un avion a mai cumpărat o aeronavă / A costat aproape 240.000 de euro / Aparatele au aparținut companiei Blue Air, aflată în faliment din luna iulie

Antreprenorul brașovean cel care va construi un hotel în avion în Râșnov, a mai cumpărat o aeronavă, au anunțat reprezentanții azitis.com, platformă de licitații, relatează BizBrașov.

„Vom mai vedea aeronave pe șoselele României în următoarea perioadă, fiindcă alte două cadre de avioane așteaptă să fie transportate din aeroportul Otopeni. Antreprenorul din Brașov care vrea să construiască un hotel într-un avion a mai cumpărat unul recent, iar celălalt a fost adjudecat de un alt om de afaceri din țară.

Mai avem listate pe platformă două avioane și două cadre de aeronavă, care trezesc interesul multor investitori, în special din zonele HoReCa și evenimente, motiv pentru care am programat deja licitațiile,” a declarat Flavius Drăghici, COO azitis.com.

Avioanele cu și fără motor listate spre vânzare au aparținut companiei Blue Air, aflată în faliment din iulie 2025. Compania a intrat în insolvență în 22 martie 2023 și este deținută de stat.

Avioanele fără motor tip Boeing 737-530, Boeing B737-5L9 și Boeing B737-322 au fost adjudecate de antreprenori români cu peste 45.000 euro fiecare, urmând a fi transformate în hoteluri și restaurante.

Platforma mai listează, în acest moment, spre vânzare un cadru de aeronavă tip Boeing 737-530, fabricat în 1991, cu 120 de locuri, aflat în conservare din anul 2020, un cadru tip Boeing 737-3YO, fabricat în 1991, cu 118 locuri, în stare bună dar și două avioane Boeing 737-500 care pot fi repuse în funcțiune.

Prețul de pornire al avioanelor e 238.250 euro, fiecare, iar pentru cadrele de aeronavă licitația pornește de la 10.750, respectiv 11.000 de euro.