Elena Costache, sefa CSM
Foto: Elena Costache, șefa CSM / Captură video

O petiție Declic semnată de 46.000 de persoane cere revocarea șefei CSM, Elena Costache. Printre argumentele invocate: acţiunile de intimidare ale CSM din ultima perioadă

Articole12 Noi • 23.454 vizualizări

Aproape 46.000 de persoane au semnat o petiţie iniţiată de Declic prin care cer Adunărilor Generale ale Curţilor de Apel din România să o revoce pe şefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache. Printre argumentele invocate de petiţionari se numără acţiunile de „intimidare” ale CSM din ultima perioadă, inclusiv anunţul privind plângerea penală la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, dar şi lipsa de reacţie a Consiliului faţă de „decizii cel puţin controversate ale instanţelor, care au dus la scăparea de dosare a marilor corupţi”, transmite News.ro.

În petiţia lansată marţi şi care a adunat, în doar o zi, peste 45.700 de semnături se solicită Adunărilor Generale ale celor 15 Curţi de Apel din România să o revoce din Consiliul Superior al Magistraturii pe preşedinta CSM, Elena Costache.

„CSM şi-a pierdut rolul de garant al independenţei justiţiei. Consiliul, prin preşedinta sa, Elena Costache, apelează la metode de intimidare pentru a-şi apăra pensiile speciale, însă nu intervine când marile dosare de corupţie sunt închise pe bandă rulantă şi magistraţii oneşti sunt hărţuiţi. Cel mai recent act de intimidare este plângerea penală făcută Oanei Gheorghiu, după declaraţiile privind pensiile speciale”, se arată în petiţie.

În document se argumentează că în ultimele săptămâni CSM a avut frecvente poziţionări, aproape zilnic, împotriva persoanelor publice sau organizaţiilor civice care au cerut reformarea sistemului de pensii speciale sau revocarea Liei Savonea de la conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

„Consiliul a devenit principalul instrument de intimidare, prin plângeri penale împotriva tuturor celor care contestă sistemul privilegiilor din justiţie. Este cazul Oanei Gheorghiu, vicepremier în Guvern, împotriva căreia s-a redactat o plângere fără temei juridic. Prin acest demers, CSM îi avertizează pe toţi cei care îndrăznesc să ceară reformarea şi tăierea pensiilor speciale că vor putea să fie anchetaţi penal. Pe de altă parte, în ultimele luni, CSM nu a avut nicio reacţie publică referitoare la decizii cel puţin controversate ale instanţelor, care au dus la scăparea de dosare a marilor corupţi. Consiliul condus de Elena Costache nu a avut nicio problemă când un complet de judecători de la Înalta Curte a fost recuzat şi înlocuit cu un altul, într-un mare dosar de corupţie, doar pentru că voia să ceară un punct de vedere la Curtea Europeană de Justiţie”, sunt argumente invocate în petiţie.

Semnatarii acestei petiţii consideră că judecătorii şi judecătoarele din Curţile de Apel care au ales-o pe Elena Costache în CSM „au datoria să voteze acum revocarea ei din Consiliu”, subliniind că este important ca magistraţii oneşti să ia atitudine şi să nu rămână tăcuţi, în timp ce justiţia „este distrusă chiar de la vârful ei”.

Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au anunţat, luni, că au depus plângere pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu care a spus că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le-a transmis acestora că până acum ”au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

Un val de reacţii a urmat anunţului CSM, de la oameni din justiţie care au anunţat că susţin demersul, până la profesionişti în drept care au arătat că acesta este neîntemeiat.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale în cazul Oanei Gheorghiu, şeful statului catalogând drept „exagerată” reacţia CSM.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

7 comentarii

  1. A, ăsta e atentat la independența justiției!
    Celor 46000 de semnatari trebuie să li se întocmească plângeri penale!

  2. Unde e linkul ala, ca semnez si eu.
    JUSTITIA SI SERVICIILE SUNT CANCERUL ROMANIEI DE 35 DE ANI!

  3. Orice Implicare declic e politică, nu există procedură de revocare a șefului CSM, mandatul se termină peste nici 2 luni. Politicienii nu pot și nu vor să rezolve cu pensiile speciale. Dăm în magistrați dar ne facem că am uitat de ceilalți speciali. Aia sunt mult mai mulți. Avem un guvern cu 70% dar nu e în stare de nimic. Valul proeuropean a venit, am ales pe ND și a trecut. Ne-am întors la mocirla noastră. Dacă noi consideram că rezolvarea pensiilor e cheia problemelor noastre suntem naivi. PNRR e un pretext, noi avem probleme sistemice. Sistemul guvernamental ales, cel franțuzesc e falimentar. Noi nu suntem în stare să ne îndepărtăm de el. Avem blestemul politicienilor proști sau hoți. După ce Nicu și Marcel au dus căruța în șanț veni Bolojan cu drujba. Dintr-o situație stabilă am trecut la autoinducerea unei crize economice. De proști, am dat singuri foc la magazia cu provizii. Anul 2026 ne așteaptă cu surprize. Neplăcute. Peste 10 ani tot de pensii speciale vom vorbi. Poate și de introducerea învățământului în limba srilancheza, vietnameza sau cine mai știe care. Dar noi suntem proeuropeni, proukraina, antiamericani etc. Nu ¿?

  4. Ar fi fost drăguț să avem un link pentru petiție

  5. https://facem.declic.ro/campaigns/judecatori-onesti-revocati-sefa-csm

  7. Gargara ieftina.
    Au votat MILIOANE un referendum care nu a avut nici un rezultat.
    Petitiile declic sunt ZEWA

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.