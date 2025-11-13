Turcia suspendă zborurile avioanelor militare C-130 după accidentul soldat cu 20 de morţi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Turcia a suspendat zborurile aeronavelor sale C-130 până la noi ordine, în urma prăbuşirii unuia dintre aceste avioane militare de transport, în care şi-au pierdut viaţa 20 de militari, a anunţat joi Ministerul Apărării de la Ankara, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministerul a indicat, de asemenea, că ultimele dintre cele 20 de cadavre au fost recuperate şi că toate rămăşiţele vor fi repatriate mai târziu în cursul zilei.

Aeronava, care se îndrepta din Azerbaidjan către Turcia, s-a prăbuşit marţi în estul Georgiei, provocând moartea tuturor celor 20 de persoane aflate la bord.

Cele două cutii negre au fost recuperate de la locul accidentului şi aduse la Ankara, a declarat ministerul într-un comunicat, subliniind că este „prea devreme pentru a se pronunţa asupra cauzelor accidentului, care vor fi stabilite după ancheta în curs”.

„Avionul transporta personal şi echipamente de întreţinere a aeronavelor. Nu exista muniţie la bord”, a insistat el.

Înregistrări video de amatori realizate de martori ai prăbuşirii arată cum aeronava se roteşte şi cade în gol, lăsând în urmă o dâră de fum alb, înainte de a se izbi de sol în depărtare, eliberând o coloană groasă de fum negru.

În aceste imagini filmate, aparatul de zbor pare deja parţial dezintegrat în timpul căderii.

Avionul fusese achiziţionat din Arabia Saudită în ianuarie 2012, recondiţionat şi ţinut în rezervă: „A fost modernizat şi pus în funcţiune începând cu 2022 şi, de atunci, a fost supus unor întreţineri regulate”, a declarat ministrul.

„Contrar a ceea ce s-a afirmat, aceasta nu este o aeronavă scoasă din uz în ţara sa de origine”, a insistat el.

„Zborurile noastre cu aeronavele C-130 au fost suspendate ca măsură de precauţie începând cu 12 noiembrie. După inspecţii şi verificări tehnice detaliate, zborurile vor fi reluate”, a declarat el.

Militarii turci se întorceau din Azerbaidjan, unde participase la sărbătoarea de Ziua Vi ctoriei, care marchează cucerirea oraşului Şuşa din Karabah, pe 8 noiembrie 2020.