Miniștrii Educaţiei din România și Ucraina fac un grup de lucru privind învățământul în limba maternă. Minoritatea română din Ucraina cere constant dreptul la educație

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, şi prim-viceministru Educaţiei şi Ştiinţei din Ucraina, Yevhen Kudriavets, au agreat constituirea unui grup de lucru format din reprezentanţi ai celor două ministere, ai autorităţilor regionale din Ucraina şi ai ministerelor de Externe din cele două state, grup care va elabora propuneri ce vizează asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, „în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate” de Ucraina, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Decizia a fost luată pe fondul cererilor constante ale minorității române ca guvernul ucrainean să garanteze dreptul la educație în limba maternă.

Pe de altă parte, guvernul Ucrainei a adoptat politici foarte stricte legate de minoritățile naționale după invazia rusă, pentru a limita influența Moscovei.

Ministrul Daniel David a avut miercuri o discuţie în format videoconferinţă cu Yevhen Kudriavets, prim-viceministru al Educaţiei şi Ştiinţei din Ucraina, privind implementarea măsurilor de reformă educaţională din Ucraina, la nivelul ciclului liceal, cu impact asupra învăţământului cu predare în limba română.

Potrivit unui comunicat remis presei, rezultatele activităţii acestui grup vor fi discutate la nivel de miniştri în cel mai scurt timp.

„Aşa cum am spus în diverse contexte, un ministru român al Educaţiei şi Cercetării trebuie să răspundă prezent şi să fie implicat de fiecare dată când comunităţile româneşti din afara ţării îi solicită sprijinul în promovarea limbii şi culturii naţionale sau în orice problemă care priveşte sistemul de educaţie-cercetare”, a declarat Daniel David, citat în comunicat.

De asemenea, Daniel David s-a întâlnit, marţi, la Chişinău, cu omologul din Republica Moldova, Dan Perciun, context în care au fost analizate proiectele comune aflate în derulare şi demararea unui nou proiect prin care profesori români să susţină programe de învăţare a limbii române pentru diverse comunităţi din Republica Moldova, proiect care va fi supus atenţiei şi în cadrul următoarei întâlniri între premierii celor două ţări.