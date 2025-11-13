G4Media.ro
VIDEO Două restaurante cunoscute din Constanța, amendate și închise de Protecția Consumatorului

restaurant constanta anpc mancare protectia consumatorului
sursa foto: ANPC

Restaurantul Barissimo Cocktail Bar din Constanța a fost închis temporar și amendat cu 17.500 de lei de Protecția Consumatorilor, transmite Info Sud-Est. Totodată, restaurantul Popina a fost amendat cu 6.500 de lei și închis de asemenea.

Restaurantul Barissimo a primit o propunere de închidere temporară de 3 luni. Ambele restaurante sunt cunoscute în oraș pentru mâncarea preparată.

Inspectorii OPC au găsit, printre alte, gândaci și muște, veselă ciobită și hota, plita, și friteuse neigienizate cu depuneri de grăsime.

Citește integral pe Info Sud-Est.

