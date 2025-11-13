VIDEO Două restaurante cunoscute din Constanța, amendate și închise de Protecția Consumatorului

Restaurantul Barissimo Cocktail Bar din Constanța a fost închis temporar și amendat cu 17.500 de lei de Protecția Consumatorilor, transmite Info Sud-Est. Totodată, restaurantul Popina a fost amendat cu 6.500 de lei și închis de asemenea.

Restaurantul Barissimo a primit o propunere de închidere temporară de 3 luni. Ambele restaurante sunt cunoscute în oraș pentru mâncarea preparată.

Inspectorii OPC au găsit, printre alte, gândaci și muște, veselă ciobită și hota, plita, și friteuse neigienizate cu depuneri de grăsime.

