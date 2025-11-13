VIDEO Donald Trump l-a întrebat pe președintele Siriei câte neveste are

Glumă sau remarcă nepotrivită? Scena, filmată în timpul întâlnirii dintre Donald Trump și președintele sirian Ahmed al-Shareh luni la Casa Albă, a provocat o oarecare jenă diplomatică. Luni, Donald Trump l-a primit pe Ahmed al-Shareh, fost lider rebel jihadist devenit președinte al Siriei după căderea lui Bashar al-Assad în decembrie 2024. În fața camerelor de filmat, președintele american a vrut să destindă atmosfera. A scos din buzunar un flacon cu parfumul său personal, Victory 45-47, o aluzie la cele două mandate ale sale la președinție, scrie Le Figaro.

„Este cel mai bun parfum”, asigură Donald Trump, înainte de a-l pulveriza pe el însuși, apoi pe gâtul omologului său, vizibil luat prin surprindere. „Acesta este pentru dumneavoastră, iar pentru soția dumneavoastră am altul”, a continuat el, înainte de a adăuga cu un zâmbet: „Câte soții aveți?” „Doar una”, a răspuns imediat Ahmed al-Shareh, stârnind un scurt hohot de râs. „Cu dumneavoastră, nu se știe niciodată”, a concluzionat Donald Trump, bătându-l pe umăr pe președintele sirian.

‘How many wives? One?’ #Trump asks #Syria’s new leader in White House — video

Trump gifted Al-Shaar perfume and went on to SPRAY him with it

‘This is the best fragrance! And the other one is for your wife’#AlSharaa assured Trump he only has one wife. Vibe check passed, too

😁 pic.twitter.com/HbV3lyBdl5 — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) November 12, 2025

„Ce simț al umorului!”

Secvența a făcut rapid înconjurul rețelelor sociale. Dacă unii văd în ea un umor tipic trumpian, alții denunță o remarcă deplasată față de un lider care tocmai a apărut pe scena internațională.

Vicepreședintele american, JD Vance, a ales să râdă. Invitat luni seara la conferința Make America Healthy Again, organizată de ministrul sănătății Robert Kennedy Jr, republicanul a fost întrebat despre umorul practicat în cadrul executivului. Fără ezitare, el a dat ca exemplu secvența care a devenit virală.

„Nu știu dacă ați văzut aceste imagini circulând pe rețelele sociale”, a spus el în fața audienței. „Președintele l-a primit pe președintele sirian în Biroul Oval acum câteva zile și l-a întrebat: Câte neveste aveți?” JD Vance a izbucnit în râs înainte de a adăuga: „Ce întrebare incredibilă! Ce simț al umorului!”

„Există mult umor în guvern”

Cu toate acestea, este dificil de știut dacă vicepreședintele râdea din toată inima sau dacă încerca să dezamorseze un moment jenant. În ultimele luni, mai mulți observatori au remarcat o anumită distanță între cei doi bărbați, de când Donald Trump a refuzat să-l desemneze în mod clar pe JD Vance ca potențial succesor pentru 2028, menționând alte nume din cadrul Partidului Republican.

Președintele american a declarat într-un interviu acordat Fox News înainte de Super Bowl din februarie că refuză să-l desemneze pe JD Vance drept moștenitorul său, deși îl consideră „foarte competent”. Apoi, în august, a dat înapoi, prezentându-l drept „marele favorit”, fără a confirma însă oficial acest lucru.