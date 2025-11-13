G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Donald Trump l-a întrebat pe președintele Siriei câte neveste are

Donald Trump, Ahmed al-Shareh
Screenshot X

VIDEO Donald Trump l-a întrebat pe președintele Siriei câte neveste are

Articole13 Noi 0 comentarii

Glumă sau remarcă nepotrivită? Scena, filmată în timpul întâlnirii dintre Donald Trump și președintele sirian Ahmed al-Shareh luni la Casa Albă, a provocat o oarecare jenă diplomatică. Luni, Donald Trump l-a primit pe Ahmed al-Shareh, fost lider rebel jihadist devenit președinte al Siriei după căderea lui Bashar al-Assad în decembrie 2024. În fața camerelor de filmat, președintele american a vrut să destindă atmosfera. A scos din buzunar un flacon cu parfumul său personal, Victory 45-47, o aluzie la cele două mandate ale sale la președinție, scrie Le Figaro.

„Este cel mai bun parfum”, asigură Donald Trump, înainte de a-l pulveriza pe el însuși, apoi pe gâtul omologului său, vizibil luat prin surprindere. „Acesta este pentru dumneavoastră, iar pentru soția dumneavoastră am altul”, a continuat el, înainte de a adăuga cu un zâmbet: „Câte soții aveți?” „Doar una”, a răspuns imediat Ahmed al-Shareh, stârnind un scurt hohot de râs. „Cu dumneavoastră, nu se știe niciodată”, a concluzionat Donald Trump, bătându-l pe umăr pe președintele sirian.

 

„Ce simț al umorului!”

Secvența a făcut rapid înconjurul rețelelor sociale. Dacă unii văd în ea un umor tipic trumpian, alții denunță o remarcă deplasată față de un lider care tocmai a apărut pe scena internațională.

Vicepreședintele american, JD Vance, a ales să râdă. Invitat luni seara la conferința Make America Healthy Again, organizată de ministrul sănătății Robert Kennedy Jr, republicanul a fost întrebat despre umorul practicat în cadrul executivului. Fără ezitare, el a dat ca exemplu secvența care a devenit virală.

„Nu știu dacă ați văzut aceste imagini circulând pe rețelele sociale”, a spus el în fața audienței. „Președintele l-a primit pe președintele sirian în Biroul Oval acum câteva zile și l-a întrebat: Câte neveste aveți?” JD Vance a izbucnit în râs înainte de a adăuga: „Ce întrebare incredibilă! Ce simț al umorului!”

„Există mult umor în guvern”

Cu toate acestea, este dificil de știut dacă vicepreședintele râdea din toată inima sau dacă încerca să dezamorseze un moment jenant. În ultimele luni, mai mulți observatori au remarcat o anumită distanță între cei doi bărbați, de când Donald Trump a refuzat să-l desemneze în mod clar pe JD Vance ca potențial succesor pentru 2028, menționând alte nume din cadrul Partidului Republican.

Președintele american a declarat într-un interviu acordat Fox News înainte de Super Bowl din februarie că refuză să-l desemneze pe JD Vance drept moștenitorul său, deși îl consideră „foarte competent”. Apoi, în august, a dat înapoi, prezentându-l drept „marele favorit”, fără a confirma însă oficial acest lucru.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Daniel Băluță anunță trei proiecte majore care trebuie realizate în București, pentru că sunt „o urgență urbană”

Articole13 Noi • 169 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Declarații Ilie Bolojan – Alexandru Munteanu: România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat partener al Moldovei

Articole13 Noi • 220 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Daniel Băluță: Să punem capăt demagogiei și politicianismului ieftin. Dacă vom continua să gândim exclusiv politic în acest oraș, lucrurile nu au cum să meargă bine

Articole13 Noi • 69 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.