Peste 300 de persoane din Satu Mare au fost scoase de pe lista beneficiarilor de venit minim de incluziune, în urma unui control / „Se face o economie de câteva milioane de lei”, a transmis Prefectura

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peste 300 de persoane din judeţul Satu Mare au fost eliminate de pe lista beneficiarilor de Venit Minim de Incluziune (VMI) în urma unui control dispus de către prefectul Altfatter Tamas, realizându-se o economie de câteva milioane de lei pentru bugetul se stat, informează Instituţia Prefectului, miercuri, pe Facebook, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, verificările au fost dispuse de către prefect, prin Corpul de control, având în vedere suspiciunile legate de numărul mare de beneficiari de ajutoare sociale şi de modul în care sunt întocmite evidenţele orelor de muncă prestate de aceştia. Acţiunile de control au fost desfăşurate în teren, prin sondaj, în perioada iunie – octombrie 2025, cu sprijinul unei echipe din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Satu Mare în care s-a urmărit verificarea prezenţei beneficiarilor la acţiunile şi lucrările de interes local programate de primării, precum şi modalitatea de întocmire a pontajelor.

„În perioada controalelor, s-a constatat o scădere semnificativă a numărului de beneficiari de VMI cu obligaţii de muncă şi a valorii totale a plăţilor. Astfel numărul de beneficiari (cu obligaţii de muncă) s-a redus de la 4.523 de persoane (31.05.2025) la 4.197 de persoane (01.09.2025) ceea ce reprezintă o scădere de 326 de persoane, (7,2%) a beneficiarilor cu obligaţii de prestare a lucrărilor de interes local. De asemenea, cuantumul costurilor suportate de buget (valoarea plăţilor VMI) a scăzut de la 4.418.586 lei (mai 2025) la 3.730.796 lei (noiembrie 2025), reprezentând o reducere de aproximativ 18% în acest interval. Extrapolat la nivelul unui an calendaristic, economiile realizate la bugetul statului cu plata ajutoarelor sociale se ridică la suma de peste 8.000.000 lei”, precizează sursa citată.

Controalele au evidenţiat şi nereguli în modul în care unităţile administrativ-teritoriale gestionează evidenţa muncii, respectiv raportări neunitare şi generale, întocmirea defectuoasă a pontajelor, lucru care „ridică suspiciuni cu privire la corectitudinea şi veridicitatea lor”, dar şi lipsa beneficiarilor în teren la prestarea muncii conform programului de lucru.

„Rezultatele acestui control sunt, pe cât de îngrijorătoare în privinţa neregulilor, pe atât de edificatoare în privinţa necesităţii de a guverna cu principii clare, în această situaţie discutăm de dreptate socială şi grija faţă de banul public. Economia de peste 8 milioane de lei la bugetul statului, realizată prin corecta aplicare a legii, arată că am acţionat la timp pentru a combate risipa. Banul public este o resursă alocată de la toţi cetăţenii pentru a-i sprijini pe cei vulnerabili. Nu vom tolera abuzul, ineficienţa sau neglijenţa în gestionarea acestor fonduri. Pe de altă parte, dreptatea socială înseamnă să ne asigurăm că sprijinul ajunge, cu adevărat, la cei aflaţi în nevoie. Scopul ajutorului social este de a oferi o mână de ajutor pe o perioadă limitată, o punte spre reintegrare, şi nu un statut de dependenţă pe termen nedefinit”, a declarat prefectul Altfatter Tamas.

Controalele în teren vor continua atât în acest an cât şi anul viitor.