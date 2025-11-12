Justiția din Australia împiedică Rusia să-și construiască o nouă ambasadă la mai puțin de un kilometru de Parlamentul

Guvernul rus a pierdut miercuri procesul de la Înalta Curte din Australia pentru a-şi construi noua ambasadă la mai puţin de un kilometru de parlamentul australian, informează AFP, citată de Agerpres.

Rusia a obţinut în 2008 contractul de închiriere pentru acest teren, situat la aproximativ 400 de metri de parlamentul din Canberra, dar acesta a fost revocat în 2023 în urma adoptării unor noi legi special concepute pentru a bloca procesul de construcţie.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat la acea vreme că guvernul a primit „recomandări foarte clare” de la serviciile de informaţii de la Canberra cu privire la „riscul reprezentat de o prezenţă rusă nouă atât de aproape de parlament”.

Această decizie a declanşat o bătălie juridică între cele două ţări, avocaţii care au reprezentat Moscova susţinând că legea este neconstituţională.

Înalta Curte a confirmat validitatea legii miercuri. Cu toate acestea, instanţa a decis şi că guvernul australian trebuie să plătească despăgubiri Rusiei.

După adoptarea legii în 2023, încercările Australiei de a confisca rapid terenul au fost zădărnicite de un diplomat rus, însărcinat cu ocuparea sitului. Instalat într-o mică baracă de securitate printre molozul de pe şantier, el a fost văzut fumând ţigări pe temperaturi foarte scăzute. Oficialul rus a fost expulzat câteva zile mai târziu.