Justiția din Australia împiedică Rusia să-și construiască o nouă ambasadă la mai puțin de un kilometru de Parlamentul
Guvernul rus a pierdut miercuri procesul de la Înalta Curte din Australia pentru a-şi construi noua ambasadă la mai puţin de un kilometru de parlamentul australian, informează AFP, citată de Agerpres.
Rusia a obţinut în 2008 contractul de închiriere pentru acest teren, situat la aproximativ 400 de metri de parlamentul din Canberra, dar acesta a fost revocat în 2023 în urma adoptării unor noi legi special concepute pentru a bloca procesul de construcţie.
Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat la acea vreme că guvernul a primit „recomandări foarte clare” de la serviciile de informaţii de la Canberra cu privire la „riscul reprezentat de o prezenţă rusă nouă atât de aproape de parlament”.
Această decizie a declanşat o bătălie juridică între cele două ţări, avocaţii care au reprezentat Moscova susţinând că legea este neconstituţională.
Înalta Curte a confirmat validitatea legii miercuri. Cu toate acestea, instanţa a decis şi că guvernul australian trebuie să plătească despăgubiri Rusiei.
După adoptarea legii în 2023, încercările Australiei de a confisca rapid terenul au fost zădărnicite de un diplomat rus, însărcinat cu ocuparea sitului. Instalat într-o mică baracă de securitate printre molozul de pe şantier, el a fost văzut fumând ţigări pe temperaturi foarte scăzute. Oficialul rus a fost expulzat câteva zile mai târziu.
Susține-ne activitatea
Donație Paypal recurentă
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donație Paypal singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
Donează prin Transfer Bancar
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.