Vlad Voiculescu, după ce președintele Nicușor Dan l-a numit consilier onorific: Funcția e neremunerată

Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu a declarat joi că funcția de consilier onorific în care l-a numit președintele Nicușor Dan este neremunerată și nu are o componentă executivă.

Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană.

Voiculescu a mai spus că în paralel își va continua activitatea de președinte USR București și europarlamentar USR, în calitate de coordonator pe sănătate al grupului Renew Europe în Parlamentul European.

Comunicatul integral al lui Vlad Voiculescu:

”Mulțumesc președintelui Nicușor Dan pentru încrederea reciprocă, una câștigată în timp, și pentru deschiderea față de ce urmează.

Mă onorează invitația de a mă alătura echipei prezidențiale în calitate de consilier onorific și privesc acest rol ca pe o responsabilitate reală, nu doar un gest simbolic. Știu că președintele Nicușor Dan are în față o misiune grea, aproape imposibilă, într-un sistem care se schimbă greu, iar de reușita sa va depinde în bună măsură cum va arăta țara mulți ani de acum.

Voi contribui, în măsura experienței și a puterilor mele, la proiecte care fac societatea noastră mai rezilientă, mai inovativă, cu rezultate concrete pentru oameni și cu o relație mai onestă între instituții și cetățeni.

Funcția de consilier onorific este una neremunerată, fără componentă executivă.

În paralel, îmi voi continua munca de președinte USR București și europarlamentar USR, în calitate de coordonator pe sănătate al grupului Renew Europe în Parlamentul European, pentru a aduce acasă rezultate concrete pentru pacienți, pentru sistemul de sănătate și pentru modernizarea instituțiilor din România, în linie cu ceea ce facem la nivel european”.