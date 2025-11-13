Nicușor Dan, după întâlnirea cu premierul moldovean: România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele
Președintele Nicușor Dan a subliniat, joi, într-o postare pe X, după întâlnirea cu premierul moldovean Alexandru Munteanu, că „România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele”.
„L-am primit astăzi la Palatul Cotroceni, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului, pe Prim-ministrul Republicii Moldova.
România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele – în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană.
Am încurajat noul Guvern să acționeze hotărât și responsabil, având în centrul preocupărilor creșterea economică, bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și integrarea în Uniunea Europeană”, a declarat președintele Nicușor Dan.
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi în România, în prima sa vizită de la numirea în funcție. Vezi aici programul vizitei.
