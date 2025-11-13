VIDEO Alex De Minaur și momentul care poate schimba modul în care tenisul tratează jucătorii învinși

Alex De Minaur a pierdut dramatic meciul cu Lorenzo Musetti de la Turneul Campionilor, iar conferința de presă de după această înfrângere dureroasă a fost una extrem de dificilă pentru australian. Tennis365.com scoate în evidență nevoia ca tenisul să se schimbe și să nu-i mai pună pe jucătorii învinși în fața unui asemenea moment greu.

De Minaur a avut în mână meciul cu Musetti, el servind pentru meci în setul decisiv, la scorul de 5-4 în favoarea sa. Nu doar că nu a închis partida de la lansare, dar australianul nu a mai câștigat vreun game, iar italianul s-a impus cu 7-5 (înfrângere pentru Alex cu 5-7, 6-3, 5-7, după un meci de două ore și 47 de minute).

În afara Laver Cup, De Minaur a suferit 16 înfrângeri consecutive împotriva jucătorilor din top 10, iar acest lucru îl macină din punct de vedere mental.

În timpul acestei serii nefericite, el a pierdut în fața lui Alexander Zverev, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Ben Shelton, Novak Djokovic, Andrey Rublev și Lorenzo Musetti, această înfrângere afectându-l în mod evident.

„Dacă vreau cu adevărat să fac următorul pas în cariera mea, nu pot pierde aceste meciuri. Pur și simplu nu pot.

Adică, simt că am pierdut multe dintre ele anul acesta. Mai mult decât orice, ajung într-un punct în care mental mă distruge.

Trebuie să câștig aceste meciuri. Dacă nu rezolv problema asta, o să mă macine. Trebuie să rezolv problema cât mai repede posibil. Nu știu de câte ori mai pot face față unei astfel de înfrângeri”, a precizat, vizibil afectat, De Minaur.

Sursa citată scoate în evidență nevoia ca tenisul să se schimbe, iar jucătorii care pierd să nu mai fie obligați să se prezinte în fața jurnaliștilor.

În urmă cu ceva timp, Naomi Osaka a sugerat același lucru: regulile privind obligația de a vorbi cu presa să fie revizuite.

În prezent, regulile turneelor importante din tenis îi obligă pe jucători să vorbească cu presa dacă li se solicită acest lucru. La ATP Finals, sportivii sunt obligați să se prezinte la conferințele de presă indiferent dacă obțin victorii sau pierd.

Mai jos poți vedea conferința de presă a lui Alex De Minaur de după înfrângerea cu Lorenzo Musetti. De la 1:37 minute