VIDEO Omul record: Jannik Sinner, semifinalist la Turneul Campionilor

Jannik Sinner, liderul ierarhiei ATP, pe terenul de tenis. Italianul revine dupa o suspendare pentru dopaj.
Jannik Sinner / Sursa foto: Best Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Jannik Sinner s-a calificat miercuri seara în semifinalele Turneului Campionilor după ce a trecut, pentru a treia oară în 17 zile, de Alexander Zverev, transmite atptour.com.

Italianul nu a avut milă de adversarul său și i-a aplicat a treia înfrângere în doar 17 zile, transmite sursa citată.

Victoria, scor 6-4, 6-3, a venit după un joc excelent prestat de Jannik.

A fost al cincilea succes consecutiv al lui Sinner împotriva lui Zverev, ultimele două venind recent, la Viena și Paris.

Alexander nu l-a mai învins pe italian de la US Open, ediția din 2023.

În vârstă de 24 de ani, Jannik vrea să-și apere titlul cucerit anul trecut la Turneul Campionilor, iar în joc mai este o miză extrem de importantă: duelul cu Carlos Alcaraz pentru a termina anul pe locul 1 în ierarhia ATP.

De cealaltă parte, Alcaraz îl va înfrunta joi pe Lorenzo Musetti în faza grupei de la ATP Finals.

Sinner are un record impresionant de 28 de victorii consecutive pe hard indoor de la momentul în care a fost învins în finala Turneului Campionilor din 2023 de Novak Djokovic.

Practic, de la acel moment Jannik „a uitat” să mai piardă pe această suprafață.

La ediția din 2024 de la ATP Finals, Sinner a devenit primul jucător după Ivan Lendl (în 1986) care se impune la Turneul Campionilor fără să piardă vreun set.

Tags:
