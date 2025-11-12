G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Black Friday 13 – 16 noiembrie: FOCUS+ TV la numai 9,99 lei!…

FOCUS+Oferta- Black-Friday

Black Friday 13 – 16 noiembrie: FOCUS+ TV la numai 9,99 lei! Profită de reducerea extraordinară de 77% din prima lună, în ediție limitată! Cu FOCUS+ TV vezi online canale TV live, mii de filme și seriale pe orice dispozitiv smart! (P)

Articole13 Noi • 22 vizualizări 0 comentarii

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează