Reporter de Iași: Compania județeană de apă acuză un sat întreg de furt: trebuie să-și pună apometre la fântâni / Facturi de 3.000 de euro la peste 80 de gospodării în care locuiesc pensionari

ApaVital, compania județeană de apă din Iași a descoperit un volum mare de apă la canalizare în satul Borosoaia și cere banii pe ultimii 3 ani, anunță Reporter de Iași.

Pensionari de 70-80 de ani s-au trezit cu facturi de 13.000-15.000 de lei, iar pensia lor lunară este de 1.200 de lei.

Sătenii de aici au apă curentă și sunt cuplați la rețeaua de canalizare. Dar unii n-au încheiat contract și pentru canalizare. Și mai sunt și cei care, cu apă-canal de la ApaVital, au și o fântână în curte. Astfel, șefii ApaVital îi consideră pe toți hoți: folosesc apa din propriile fântâni, o aruncă ulterior murdară la canal și așa prejudiciază societatea. Drept urmare, celor cu fântână în curte, li s-a aplicat o formulă de calcul aiuritoare.

„Totodată, s-a mai constatat că dețineți o sursă proprie de alimentare cu apă ce deservește clădirea de locuit amplasată pe terenul aflat în proprietatea dumneavoastră, iar apele uzate provenite din aceasta sunt deversate în rețeaua publică de canalizare.

Acest serviciu de care beneficiați, nu-l achitați și nu face obiectul unui contract”, a scris compania în notificare.

„N-am nici pensie, n-avem nimic. E dezastru”

„Am 1.200 lei pensia. Toată pe un an o dau pe asta. Nicio pâine nu mai rămâne. Deloc”, spune un localnic. Savetei Darabă i-a venit înștiințare de plată 11.731 lei: „N-am nici pensie, n-avem nimic. E dezastru”.

Reprezentanții ApaVital, confruntați cu valul de nemulțumire, au temperat tonul. „Este important de subliniat faptul că, până la acest moment, ApaVital nu a emis nicio factură pentru neconformitățile identificate în cadrul acestei acțiuni de control din Borosoaia.

Fiecare caz urmează să fie analizat individual, în baza documentelor depuse de utilizatori, iar eventualele sume de plată vor fi stabilite numai după această analiză, cu respectarea strictă a prevederilor legale și a regulamentelor în vigoare”.

Asta după ce, pe notificările trimise, scria cât se poate de limpede: „(…) Vă solicităm ca în termen de 15 zile de la data prezentei adrese, dar nu mai târziu de 18.11.2025, să vă prezentați la sediul ApaVital (…) în vederea ridicării facturii și achitării sumei de 13.047,45 lei (în cazul Elenei Roman – n.r.)”.