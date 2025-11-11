China ordonă retragerea a două aplicaţii de întâlniri gay, anunţă Apple
Autorităţile chineze au ordonat retragerea din App Store a două aplicaţii de întâlniri destinate bărbaţilor – unele dintre cele mai populare în China -, confirmă marţi Apple, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Reprimarea vocilor homosexuale în China s-a intensificat în ultimii ani, mai ales în timpul preşedinţiei lui Xi Jinping, acuză activişti de drepturile omului
Evenimente şi publicaţii în legătură cu comunitatea lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor chinezi sunt cenzurate de către autorităţi.
În weekend, navigatori chinezi pe Internet au remarcat dispariţia versiunilor complete ale aplicaţiilor Blued şi Finka – care face parte de-acum dintr-un singur grup, cu sediul la Hong Kong -, de pe platforme de descărcare ale Apple şi Android.
”În urma unui ordin al Administraţiei Spaţiului Cibernetic al Chinei, noi am retras aceste două aplicaţii doar din magazinul chinez”, a declarat AFP un purtător de cuvânt al Apple.
Administraţia Spaţiului Cibernetic din China (CAC) -autoritatea de reglementare a Internetului în această ţară – anunţa în septembrie o campanie, pe o perioadă de două luni, împotriva reţelelor de socializare şi conţinuturilor pe care le acuză, între altele, de faptul că vehiculează ”o viziune neagtivă a vieţii”.
”Noi respectăm legile ţărilor în care operăm”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Apple.
La începutul acestui an, dezvoltatorul Finka a ”ales să retragă aplicaţia din magazinele din afara Chinei”, în timp ce Blued rămânea disponibil ”numai în China”.
AFP nu a fost în măsură să contacteze imediat CAC şi propritarii celor două aplicaţii.
Marţi, versiunea ”light” a aplicaţiei Blued putea să fie descărcată, în continuare, pe App Store-ul chinez al Apple.
În străinătate, o versiune internţaională Blued – denumită HeeSay – putea de asemenea să fie descărcată.
HeeSay ”adună 54 de milioane de persoane LGBTQ+ în lume”, se poate citi în descrierea aplicaţi ei pe App Store.
Aplicaţia de întâlniri gay Grindr a fost retrasă din magazinul onl ine chinez în 2022, în timpul unei campanii a autorităţii chineze de reglementare lansată cu puţin înainte de Jocurile Olimpice (JO) de iarnă de la Beijing.
