G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

China ordonă retragerea a două aplicaţii de întâlniri gay, anunţă Apple

Together, film, china, cuplu gay, AI
Screenshot YouTube

China ordonă retragerea a două aplicaţii de întâlniri gay, anunţă Apple

Articole11 Noi • 177 vizualizări 1 comentariu

Autorităţile chineze au ordonat retragerea din App Store a două aplicaţii de întâlniri destinate bărbaţilor – unele dintre cele mai populare în China -, confirmă marţi Apple, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reprimarea vocilor homosexuale în China s-a intensificat în ultimii ani, mai ales în timpul preşedinţiei lui Xi Jinping, acuză activişti de drepturile omului

Evenimente şi publicaţii în legătură cu comunitatea lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor chinezi sunt cenzurate de către autorităţi.

În weekend, navigatori chinezi pe Internet au remarcat dispariţia versiunilor complete ale aplicaţiilor Blued şi Finka – care face parte de-acum dintr-un singur grup, cu sediul la Hong Kong -, de pe platforme de descărcare ale Apple şi Android.

”În urma unui ordin al Administraţiei Spaţiului Cibernetic al Chinei, noi am retras aceste două aplicaţii doar din magazinul chinez”, a declarat AFP un purtător de cuvânt al Apple.

Administraţia Spaţiului Cibernetic din China (CAC) -autoritatea de reglementare a Internetului în această ţară – anunţa în septembrie o campanie, pe o perioadă de două luni, împotriva reţelelor de socializare şi conţinuturilor pe care le acuză, între altele, de faptul că vehiculează ”o viziune neagtivă a vieţii”.

”Noi respectăm legile ţărilor în care operăm”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Apple.

La începutul acestui an, dezvoltatorul Finka a ”ales să retragă aplicaţia din magazinele din afara Chinei”, în timp ce Blued rămânea disponibil ”numai în China”.

AFP nu a fost în măsură să contacteze imediat CAC şi propritarii celor două aplicaţii.

Marţi, versiunea ”light” a aplicaţiei Blued putea să fie descărcată, în continuare, pe App Store-ul chinez al Apple.

În străinătate, o versiune internţaională Blued – denumită HeeSay – putea de asemenea să fie descărcată.

HeeSay ”adună 54 de milioane de persoane LGBTQ+ în lume”, se poate citi în descrierea aplicaţi ei pe App Store.

Aplicaţia de întâlniri gay Grindr a fost retrasă din magazinul onl ine chinez în 2022, în timpul unei campanii a autorităţii chineze de reglementare lansată cu puţin înainte de Jocurile Olimpice (JO) de iarnă de la Beijing.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

China relaxează restricţiile şi scuteşte de taxe exporturile de cipuri Nexperia pentru uz civil, pe fondul tensiunilor cu Ţările de Jos

Articole9 Noi • 875 vizualizări
0 comentarii

Motivul pentru care „People’s Cafe”, un lanț chinezesc de cafenele, a fost obligat să-și schimbe numele: Termenul are „conotații politice profunde”

Articole9 Noi • 552 vizualizări
0 comentarii

China îşi demonstrează forţa navală după intrarea în serviciu al celui de-al treilea portavion, într-o rivalitate deschisă cu SUA

Articole7 Noi • 583 vizualizări
1 comentariu

1 comentariu

  1. Patetică țară.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.