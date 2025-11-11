Interul lui Chivu cucerește Italia: „L-a făcut uitat pe Inzaghi”

Cristi Chivu (44 de ani) are parte de un început de sezon fantastic pe banca tehnică a celor de la Inter, gruparea de pe Meazza aflându-se pe primul loc în Italia. Gazzetta dello Sport vorbește pe prima pagină a ediției print de marți despre tehnicianul român, subliniind faptul că l-a făcut deja uitat pe Simone Inzaghi.

Inzaghi s-a despărțit în vara acestui an de Inter, iar temerile fanilor au fost mari: cu Simone pe bancă, gruparea de pe Meazza a câștigat un titlu de campioană și a bifat două finale de Champions League (ambele pierdute, e drept, dar performanța este una notabilă).

Chivu a fost văzut inițial ca o soluție de avarie, dar antrenorul român le-a cucerit ușor-ușor încrederea fanilor interiști.

Mai mult decât atât, Cristi Chivu este lăudat de prestigiostul cotidian Gazzetta dello Sport: pe prima pagină de marți, jurnaliștii italieni vorbesc despre faptul că românul l-a făcut deja uitat pe Simone Inzaghi.

„Chivu comandă totul”, se precizează în Gazzetta dello Sport.

„Punctul de cotitură al antrenorului: l-a făcut uitat pe Inzaghi în Serie A și în Champions League și are un atac formidabil”, adaugă sursa citată pe prima pagină.

„Inter prima”, adaugă Gazzetta dello Sport.

Revenind la atacul Interului, echipa a marcat în fiecare meci, iar în Serie A are cea mai bună ofensivă, cu 26 de goluri în 11 runde.

Conform statisticilor, Interul lui Chivu joacă mult mai vertical, pasează mult mai direct spre poarta adversă, dar aici și numărul superior de acțiuni de gol față de era Inzaghi.

După pauza pentru echipele naționale, Interul va juca „Derby della Madonnina” cu AC Milan și va da peste Atletico Madrid în Liga Campionilor.

Echipa este prima în ierarhia din Serie A (la egalitate cu AS Roma, dar golaveraj superior) și pe locul trei în clasamentul la comun din Champions League: are număr maxim de puncte, la fel precum Arsenal (a doua clasată) și liderul Bayern Munchen.

Cu 12 puncte acumulate din tot atâtea posibile, Inter poate aborda cu mai multă încredere partidele dificile care vor urma în Champions League. Vorbim despre dueluri cu Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal Londra și Borussia Dortmund.

Obiectivul Interului este clasarea printre primele opt echipe din grupa la comun din Liga Campionilor, ceea ce ar aduce calificarea directă în optimile competiției.

