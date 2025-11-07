Cristi Chivu, pe prima pagină din Gazzetta dello Sport

Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă la Inter Milano, gruparea italiană având victorii pe linie în cele patru meciuri jucate în Champions League. De altfel, tehnicianul român este pe prima pagină a ediției print de vineri a celebrului cotidian sportiv Gazzetta dello Sport.

„Chivu scutură echipa, e nevoie de mai mult”, este titlul care însoțește fotografia de pe prima pagină cu antrenorul român.

„Superficialitate și prea multe blackout-uri cu Verona și Kairat: tehnicianul, furios, dă scânteia pentru Scudetto”, este continuarea de pe pagina Gazzetta dello Sport.

Celebrul cotidian italian face referire la confesiunea neașteptată a lui Chivu după victoria lui Inter cu Kairat Almaty (scor 2-1) din Champions League: „Am eșuat, pentru mine e o lecție”.

Interesant este că deși nu este pe deplin mulțumit, Chivu a devenit primul antrenor din istoria lui Inter care bifează patru victorii la debutul în Liga Campionilor.

„Chiar și când era 2-1, am avut multă posesie cu fundașii centrali, pasând mingea portarului. Trebuia să facem acțiuni mai simple și să exploatăm spațiile. Ne-a lipsit calitatea și claritatea, am devenit agitați.