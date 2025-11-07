Cristi Chivu, pe prima pagină din Gazzetta dello Sport
Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă la Inter Milano, gruparea italiană având victorii pe linie în cele patru meciuri jucate în Champions League. De altfel, tehnicianul român este pe prima pagină a ediției print de vineri a celebrului cotidian sportiv Gazzetta dello Sport.
„Chivu scutură echipa, e nevoie de mai mult”, este titlul care însoțește fotografia de pe prima pagină cu antrenorul român.
„Superficialitate și prea multe blackout-uri cu Verona și Kairat: tehnicianul, furios, dă scânteia pentru Scudetto”, este continuarea de pe pagina Gazzetta dello Sport.
Celebrul cotidian italian face referire la confesiunea neașteptată a lui Chivu după victoria lui Inter cu Kairat Almaty (scor 2-1) din Champions League: „Am eșuat, pentru mine e o lecție”.
Interesant este că deși nu este pe deplin mulțumit, Chivu a devenit primul antrenor din istoria lui Inter care bifează patru victorii la debutul în Liga Campionilor.
„Chiar și când era 2-1, am avut multă posesie cu fundașii centrali, pasând mingea portarului. Trebuia să facem acțiuni mai simple și să exploatăm spațiile. Ne-a lipsit calitatea și claritatea, am devenit agitați.
Astăzi nu am reușit să îi motivez, am eșuat, nu i-am făcut să înțeleagă importanța partidei. Poate unii i-au subestimat. Pentru mine e o lecție. Trebuie să fiu un antrenor mai bun, trebuie să le transmit dorința și pasiunea.Schimbarea lui Lautaro? A fost ceva stabilit de comun acord. Am vrut ca el să conducă echipa în prima repriză” – Cristi Chivu, după victoria cu Kairat Almaty, la Sky Sport.
Cu 12 puncte acumulate din tot atâtea posibile, Inter poate aborda cu mai multă încredere partidele dificile care vor urma în Champions League. Vorbim despre dueluri cu Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal Londra și Borussia Dortmund.
Obiectivul Interului este clasarea printre primele opt echipe din grupa la comun din Liga Campionilor, ceea ce ar aduce calificarea directă în optimile competiției.
🚨 Champions League – Standings after Matchday 4!
1⃣ 🇩🇪 Bayern Munich – 12 pts
2⃣ 🏴 Arsenal – 12 pts
3⃣ 🇮🇹 Inter – 12 pts
4⃣ 🏴 Man City – 10 pts
5⃣ 🇫🇷 PSG – 9 pts
6⃣ 🏴 Newcastle – 9 pts
7⃣ 🇪🇸 Real Madrid – 9 pts
8⃣ 🏴 Liverpool – 9 pts pic.twitter.com/rUfflJO4GW
— Football Rankings (@FootRankings) November 5, 2025
