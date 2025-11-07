Vicepremierul Oana Gheorghiu dezminte că „Dăruiește viață” s-ar fi implicat financiar în campanii antisuveraniste

La o săptămână după ce a preluat funcția de vicepremier pentru reformă, timp în care a fost ținta mai multor atacuri venite din partea PSD, dar și pe rețelele sociale, Oana Gheorghiu dezminte informații răspândite, în ultimele zile, în spațiul public, potrivit cărora ar fi redirecționat fonduri de la organizația „Dăruiește viață” pentru o campanie antisuveranistă.

„În ultimele zile, o televiziune și câteva site-uri au susținut fals că Dăruiește Viață și eu personal am redirecționat fonduri din donații pentru promovarea propagandei antisuveraniste prin intermediul unor artiști. Această campanie de dezinformare nu lovește doar în mine. Lovește în sutele de mii de oameni care au donat, în medicii și asistentele care lucrează astăzi în spitalul construit din acei bani, și mai ales în copiii care primesc tratament și speranță datorită lor. Este o încercare toxică de a nega realitatea și de a compromite cel mai amplu proiect făcut de societatea civilă în acești ani. Și este inacceptabil pentru mine să tac în aceste condiții.”, a scris Oana Gheorghiu pe facebbok.

Ea a explicat că nicio vedetă, influencer sau persoană publică care a susținut Dăruiește Viață nu a primit bani de la asociație și „toate campaniile au fost făcute pro bono, din dorința de a face bine”.

Redăm precizările integral:

„Asociația nu a strâns bani pentru cazuri medicale individuale.

Toți banii colectați au mers către proiecte de construcție, renovare și dotare a spitalelor publice din România.

Toate cheltuielile sunt auditate anual și publicate transparent pe www.daruiesteviata.ro, unde oricine poate verifica totul, până la ultimul leu.

Cheltuielile administrative au fost mereu sub 10% din buget, iar în 2024 doar 3,3%, incluzând salariile unei echipe mici, de 10 oameni, care muncesc cu o responsabilitate uriașă.

În 13 ani, Dăruiește Viață și-a respectat fiecare promisiune.

Am construit de la zero un spital pentru copiii bolnavi de cancer, primul din România ridicat exclusiv din donații.

Am modernizat secții de oncologie, ATI, pediatrie și am dotat spitale din întreaga țară.

Am oferit demnitate pacienților, condiții pentru medici și un exemplu că se poate construi cinstit, transparent și împreună.

Adevărul e clar și verificabil. Minciuna are întotdeauna un scop.

Iar în cazul de față, scopul este distrugerea încrederii oamenilor că putem face bine împreună. Dar spitalul există, copiii sunt tratați acolo, iar asta dovedește că adevărul nu poate fi îngropat.”

În continuare, Oana Gheorghiu a amintit proiectele în care „Dăruiește viață” s-a implicat de-a lungul timpului. Printre acestea, mai multe spitale și secții construite, renovate și dotate, proiecte de advocacy, training și sprijin pentru sistemul medical, proiecte de formare profesională pentru personalul medical, mentenanță și suport tehnic în spitalele modernizate.

Vicepremierul Oana Gheorghiu precizează, în finalul postării, că toate proiectele, sumele și rapoartele sunt publice și pot fi verificate pe daruiesteviata.ro.

Amintim că încă de la anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan în privința numirii Oanei Gheorghiu, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a opus demersului, afirmând că aceasta a făcut declarații în trecut împotriva Administrației Trump.

Atacuri au venit și din partea primarului PSD al Craiovei, Olguța Vasilescu, care a minimalizat proiectele suținute de „Dăruiește viață”.

„Toată presa rezist este astăzi în spatele lui Sorin Grideanu, cu toți boții aferenți, spunându-i că s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital și OSD-iștii zero. Chiar așa o fi. În primul rând, doamna a construit un corp de spital, iar în ceea ce ne privește pe noi, mulți din primarii PSD, noi chiar am construit spitale. Vor spune că noi le-am construit din fonduri publice și dumneaei din fonduri private, din sponsorizări. Dar să știți că din sponsorizări, acum câțiva ani, eu am reabilitat centrul istoric al Craiovei și mie asta nu mi-a adus niciun post de vicepremier, nici laude, mi-a adus un dosar penal. Cam așa se întâmplă. La unii este de laudă, la alții nu este de de fală”, a spus Olguța Vasilescu.