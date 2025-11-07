Curtea Supremă aprobă decizia lui Trump de a interzice pașapoartele care nu corespund sexului la naștere

Curtea Supremă americană, majoritar conservatoare, a aprobat joi interdicția administrației Trump de a elibera pașapoarte cu genul „X” sau un sex diferit de cel la naștere pentru persoanele transgender sau care se identifică ca fiind non-binare, scrie Le Figaro.

Donald Trump a semnat pe 20 ianuarie, ziua învestirii sale, un decret potrivit căruia administrația sa nu va recunoaște de acum înainte decât existența „a două sexe, masculin și feminin”, definite la naștere. El a revenit astfel asupra unei reforme introduse de predecesorul său democrat Joe Biden. Departamentul de Stat al SUA a anunțat apoi că nu va mai elibera pașapoarte cu genul „X” sau cu un gen diferit de cel al nașterii titularilor documentului. Această decizie a fost contestată în instanță și suspendată în primă instanță în iunie, apoi în apel în septembrie.

Miercuri, Curtea Supremă, împotriva avizului celor trei judecători progresiști (din totalul de nouă), a anulat această suspendare. „Afișarea sexului titularilor pașaportului la naștere nu încalcă principiile egalității în fața legii mai mult decât afișarea țării lor de naștere – în ambele cazuri, guvernul nu face decât să ateste un fapt stabilit”, a afirmat aceasta.

Influenta organizație de apărare a drepturilor civile ACLU, implicată în procedură, consideră această decizie „un pas înapoi pentru libertatea tuturor persoanelor de a fi ele însele”, reproșându-i „că alimentează focul aprins de administrația Trump împotriva persoanelor transgender și a drepturilor lor constituționale”.

„Delirul transgender”

Primul pașaport american cu genul „X” a fost eliberat în octombrie 2021 de Departamentul de Stat pentru „persoanele non-binare, intersexuale” și, în sens mai larg, pentru cele care nu se recunosc în criteriile de gen propuse până atunci.

Drepturile persoanelor transgender sunt una dintre temele majore ale conflictelor sociale care divizează Statele Unite. Donald Trump a făcut din aceasta una dintre temele centrale ale campaniei sale din 2024, promițând să pună capăt „delirului transgender”.

De la întoarcerea sa la Casa Albă, Trump a revenit asupra unei serii de drepturi obținute de persoanele transgender. Astfel, el a ordonat excluderea persoanelor transgender din forțele armate și a autorizat agențiile federale să taie subvențiile acordate școlilor care permit sportivilor transgender să concureze în campionatele feminine.

Curtea Supremă a autorizat provizoriu administrația Trump să excludă persoanele transgender din armată, înainte de a lua o decizie pe fond. De asemenea, în următoarele luni, Curtea trebuie să se pronunțe cu privire la participarea persoanelor transgender la competițiile sportive feminine.