Șeful armatei franceze denunță o ”atmosferă nucleară îngrijorătoare” după testele Rusiei și posibila reluare a testelor nucleare în SUA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Testarea de nou armament nuclear de către Rusia şi anunţarea unei eventuale reluări a testelor nucleare de către preşedintele american Donald Trump constituie o ”atmosferă nucleară îngrijorătoare”, trage un semnal de alarmă şeful Statului Major Interarme francez Fabien Mandon, care arată cu degetul ”un nivel ieșit din comun al discursului şi agresivităţii”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Militarul francez cu cel mai înalt grad a evocat, în faţa senatorilor din cadrul Comisiei de Politică Externă şi Apărare, tirurile de testare ale Rusiei, la sfârşitul lui octombrie, ale trorpilei ”Posedion”, ”care ar fi capabilă să poarte o încărcătură nucleară” şi rachetei de croazieră cu propulsie nucleară ”Burevestnik”.

”Este o rachetă care a zburat peste zece ore în mod continuu (…), lucru care-i permite să atingă distanţe extraordinare. Şi este un lucru care implementează tehnologii nucleare (…), motive de îngrijorare a planetei, pentru că un nucleu nuclear care zboară într-o armă nu este absolut deloc anodin”, a declarat generalul Mandon.

”De altfel, preşedintele american (Donald Trump) a luat notă, odată ce, imediat după aceea, a anunţat reluarea, în orice caz a folosit o expresie care sugera că Statele Unite ar putea relua testele nucleare”, a declarat el.

”Aşadar, există totuşi o atmosferă în domeniul nuclear care este îngrijorătoare”, a subliniat el.

”Ne aflăm la un nivel al discursului şi al agresivităţii în fapte şi vorbe care este destul de excepţional”, a avertizat el.

Iranul a anunţat, la rândul său, reconstruirea instalaţiilor nucleare distruse în atacuri ale Israelului şi Statelor Unite în iunie, a amintit el.

Şeful Statului Major francez a reiterat, în Senat, necesitatea ca armata franceză ”să se pregătească de un şoc în trei sau patru ani” împotriva Rusiei.

În lipsa unui ”semn din partea Moscovei a voinţei de a negocia sau de a se opri”, ”datoria unui responsabil militar care trebuie să anticipeze lucrurile (este) să spună că scenariul unui nou episod de atac rusesc pe continentul nostru nu poate fi înlăturat şi că trebuie să ne pregătim de acest lucru”, a avertizat generalul Mandon.