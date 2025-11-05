STENOGRAME Cum susține DNA că se încerca extragerea lui Călin Georgescu din țară printr-o angajare fictivă în Viena, în dosarul rezerviștilor SRI și SIE / Despre șeful DNA: ”A devenit erou? A căpătat un loc la masa bună?” / Fostul candidat pro-rus, judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale

Călin Georgescu ar fi urmat să fie extras din țară printr-o angajare fictivă în Viena, de către persoane care apar în dosarul rezerviștilor SRI și SIE, susțin procurorii DNA într-un document consultat de G4Media. Fostul candidat pro-rus e trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, sub control judiciar.

Notă: Procurorii DNA au făcut, miercuri, percheziții care i-au vizat pe fostul general SIE Nicolae Iana, fostul general în rezervă SRI Nicolae Anghel, fostul ofițer SRI Silviu Ularu-Pîrvu și fostul procuror militar DNA Vasile Doană.

Constantin Dănuț Hanț, om de afaceri din Viena, l-ar fi angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale din capitala Austriei pe Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România, deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar. Soția omului de afaceri, Laura Daniela Hanț, președinta Asociației ”Mihai Eminescu” din Viena și cetățean de onoare al municipiului Iași din 2019. Conform Ziarul de Iași, Laura Hanț este și fostă preşedintă a PSD Austria.

UPDATE: Călin Georgescu a susținut, miercuri seara, într-o postare pe Facebook, că nu a avut și nu are „niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate”. „Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate.

Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată. Nu voi transforma un neadevăr într-o scenă, dar nici nu voi accepta răspândirea de informații care aduc atingere valorilor fundamentale în care cred și pe care le susțin: democrație, libertate și demnitate umană.

Le mulțumesc celor care aleg să verifice faptele înainte de a le transforma în verdict.

Încrederea publică se câștigă prin transparență, echilibru și respect reciproc — nu prin bârfe sau prin asocieri neprobate”, mai susține Georgescu.

Discuția despre această angajare fictivă a lui Călin Georgescu are loc între fostul ofițer SRI Silviu Ularu-Pîrvu și soția lui, Ecaterina Ularu-Pîrvu, căreia îi povestește despre contextul angajării lui Georgescu:

”Îmi trimite Costi și ăstea i-a făcut angajare la el. Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? .. și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria!”, se arată în documentul consultat de G4Media.

Silviu Ularu-Pîrvu continuă să-i povestească soției despre cum Constantin Dănuț Hanț vrea să se asocieze cu Călin Georgescu într-o societate de consultanță pe probleme financiare

”Dar… zice Costi că au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte…. cu Georgescu, știi, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting. Da, asta pe România și aia pe Austria și… partener direct”, se mai arată în documentul consultat de G4Media.

Despre șeful DNA și încă o persoană: ”Au devenit și ei eroi? Au căpătat loc la masa bună?”

Marius Voineag, șeful DNA, este menționat de asemenea în stenogramele din dosarul rezerviștilor SRI și SIE ca fiind una din cele două persoane căreia generalul SIE în rezervă Nicolae Iana ar fi lăsat impresia că poate să-i ”pună niște tălpi, niște frâne”, conform documentului consultat de G4Media.

În 2 septembrie, fostul general SIE Nicolae Iană e sunat de Ionel Mircea Baciu, pe care îl întreabă dacă mai vrea să fie schimbat din funcție Marius Voineag, șeful DNA, și încă o persoană, la care Baciu îi răspunde că nu, pentru că șeful DNA ”are loc la masa bună acum”:

Iană îi amintește lui Baciu că ultima oară când s-au văzut, ”în februarie”, Baciu i-ar fi zis ”să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane”. Apoi Iană îl întreabă dacă ”mai e de actualitate sau au devenit și ei eroi?”, la care Baciu îi răspunde că Voineag și cealaltă persoană ”au căpătat și ei loc la masa bună acuma”

Context

Generalul SIE în rezervă Nicolae Iana (trecut în rezervă în 2003), fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI sunt vizați de percheziții făcute de procurorii DNA într-un dosar care îl vizează pe Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă.

Fostul general SIE Nicolae Iană este apropiat de gruparea Horațiu Potra – Călin Georgescu și are relații în țările arabe, potrivit Gândul.

Nicolae Iană a lucrat în trecut și pentru fostul mogul Sorin Ovidiu Vântu, în cadrul companiei Petromservice, externalizată din Petrom, fondată de sindicatul condus de Liviu Luca. Atât Vântu, cât și Luca au fost condamnați penal pentru corupție.