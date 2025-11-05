G4Media.ro
Ambasadorul Indiei a mers cu trenul la Braşov, de la București /…

grevă CFR, Gara de Nord, tren
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ambasadorul Indiei a mers cu trenul la Braşov, de la București / A întârziat două ore şi jumătate / ”Îmi doresc ca acesta să fie începutul unei noi ere pentru comerţul dintre cele două ţări”

Articole5 Noi • 784 vizualizări 1 comentariu

Ambasadorul Indiei la Bucureşti a vrut să facă o vizită la Brașov, unde avea programată o întâlnire la Camera de Comerț, însă trenul a întârziat două ore și jumătate, scrie Bună Ziua Brașov.

Toate trenurile din dimineaţa zilei de marţi, care au circulat pe această rută, au avut întârziere, iar cel cu care a venit ambasadorul a întârziat cel mai mult, potrivit presei din Brașov.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov (CCI) a găzduit marţi, 4 noiembrie, o întâlnire între o delegaţie de oameni de afaceri indieni şi reprezentanţi ai antreprenoriatului din Braşov şi chiar din alte oraşe din ţară.

Ajuns la Braşov, dr. Manoj Kumar Mohapatra şi-a exprimat speranţa intensificării relaţiilor economice dintre India şi România: „Îmi doresc ca acesta să fie începutul unei noi ere pentru comerţul dintre cele două ţări. Braşovul are un potential industrial suficient ca să poată colabora de acum cu India în interesul ambelor ţări”.

La întâlnire au fost prezenţi şi reprezentanţi ai industriei de armament, capitol de care indienii s-au arătat extrem de interesaţi. Ei ar vrea să investească în drone, dar şi în alte tipuri de armament.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. A vrut tren, a avut tren, ce i-a trebuit?

    Mai bine exportă India către România niște șină de cale ferată, că România nu mai știe cum se produce, iar infrastructura feroviară românească e praf.

