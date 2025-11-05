Ambasadorul Indiei a mers cu trenul la Braşov, de la București / A întârziat două ore şi jumătate / ”Îmi doresc ca acesta să fie începutul unei noi ere pentru comerţul dintre cele două ţări”

Ambasadorul Indiei la Bucureşti a vrut să facă o vizită la Brașov, unde avea programată o întâlnire la Camera de Comerț, însă trenul a întârziat două ore și jumătate, scrie Bună Ziua Brașov.

Toate trenurile din dimineaţa zilei de marţi, care au circulat pe această rută, au avut întârziere, iar cel cu care a venit ambasadorul a întârziat cel mai mult, potrivit presei din Brașov.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov (CCI) a găzduit marţi, 4 noiembrie, o întâlnire între o delegaţie de oameni de afaceri indieni şi reprezentanţi ai antreprenoriatului din Braşov şi chiar din alte oraşe din ţară.

Ajuns la Braşov, dr. Manoj Kumar Mohapatra şi-a exprimat speranţa intensificării relaţiilor economice dintre India şi România: „Îmi doresc ca acesta să fie începutul unei noi ere pentru comerţul dintre cele două ţări. Braşovul are un potential industrial suficient ca să poată colabora de acum cu India în interesul ambelor ţări”.

La întâlnire au fost prezenţi şi reprezentanţi ai industriei de armament, capitol de care indienii s-au arătat extrem de interesaţi. Ei ar vrea să investească în drone, dar şi în alte tipuri de armament.