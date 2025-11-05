Două specii noi de broaște au fost descoperite în Amazonia peruană

Două noi specii minuscule de broaşte au fost descoperite în Amazonia peruană, a anunţat marţi Serviciul naţional al ariilor naturale protejate de stat (Sernanp), informează miercuri AFP, citată de Agerpres.

De culoare roşiatică, cele două noi specii au fost identificate în urmă cu câteva săptămâni într-un ecosistem forestier din Parcul Naţional Yanachaga Chemillen, situat la 3.280 de metri altitudine, în regiunea Pasco, din centrul ţării.

„Această descoperire subliniază importanţa pădurilor cordilierei Yanachaga, ecosisteme fragile care adăpostesc o mare diversitate de specii endemice”, a subliniat Sernanp într-un comunicat.

Amfibienii, denumiţi Phrynopus manuelriosi şi Phrynopus melanoinguinis, se disting prin mici tuberculi pe pleoape şi o coloraţie roşu şi negru. Dimensiunile lor variază între 11 şi 27 de milimetri.

Descoperirea a fost realizată de cercetători ai organizaţiei internaţionale Rainforest Partnership şi ai Institutului peruan de Herpetologie.

Parcul Naţional Yanachaga Chemillen, care se întinde pe o suprafaţă de 122.000 de hectare, adăposteşte o biodiversitate bogată, cu peste 600 de specii de păsări şi numeroşi amfibieni.

La începutul lunii octombrie, Sernanp anunţase descoperirea unei alte specii de broască, şi ea minusculă, în Amazonia peruană. Numită Ranitomeya hwata, aceasta măsoară 15 milimetri şi este veninoasă.