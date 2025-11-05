Cine este Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, vizat de percheziții ale DNA / Campion la traseism politic, a fost pe rând președinte al PSD Voluntari, membru UNPR și al partidului lui Dan Diaconescu, iar ulterior a trecut în barca liberalilor / Implicat în afaceri controversate în județul Ilfov

Actualul președinte PNL Vaslui, Mihai Barbu, vizat de percheziții ale procurorilor anticorupție, potrivit surselor G4Media, are un trecut extrem de controversat, presărat cu afaceri dubioase în județul Ilfov și cu trecerea de la un partid la altul, de la PSD la PNL, trecând prin UNPR și partidul lui Dan Diaconescu.

Un CV plin de lacune și ambiguități

Potrivit propriului CV, Mihai Barbu a urmat primii ani de școală și gimnaziul în orașul său natal, la Voluntari. În privința studiilor liceale, misterul este total. Barbu notează că a absolvit “Liceul teoretic Spiru Haret”, fără a preciza anul finalizării studiilor și localitatea unde se află unitatea de învățământ.

În București sunt două unități de învățământ care poartă numele Spiru Haret: “Colegiul Național Spiru Haret” și Colegiul UCECOM “Spiru Haret”- o fostă școală profesională. C

CV-ul lui Mihai Barbu continuă la fel de ambiguu și la cursurile universitare. Scrie că a absolvit Universitatea “Gaudeamus” Constanta – “Facultatea de Marketing” Specializare – “Economist”.

În realitate, această universitate nu există. La Constanța exista Fundația Gaudeamus în structura căreia funcționează Universitatea particulară Tomis. Barbu nu scrie în CV în ce an a terminat facultatea, însă jurnaliștii de la Fanatik au aflat că acesta a absolvit facultatea privată în 2005, pe când avea 31 de ani.

Afaceri controversate la Ilfov

Potrivit propriului CV, Mihai Barbu era în 1995 administratorul unei firme din Voluntari, SC Constant Trading Company 95 SRL, firmă ce avea ca domeniu de activitate comerțul cu piese auto – „comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule”.

În CV se mai precizează că firma a oferit consultanță, proiectare și execuție de lucrări destinate dezvoltării rețelelor de telecomunicații. Între timp, firma a dat faliment și a fost radiată, în anul 2007 înregistrând datorii de 30.000 de lei.

Ulterior, Mihai Barbu a fost administratorul unor companii din domeniul telecomunicațiilor, al rețelelor de energie electrică sau alte construcții civile: MIBA Telecom 2000, ALO MIBA SRL, MIRO Group Company SRL, dar și al unei firme de pază și securitate (firmă care în 2008 avea o cifră de afaceri de 8.000 de euro și pierderi de 2.500 de euro). Toate firmele enumerate au fost ulterior radiate.

Una dintre cele mai controversate afaceri în care a fost implicat Mihai Barbu a fost semnarea în 2007 a unui contract de exclusivitate cu Consiliul Local Voluntari si societatea MIBA, al cărei acționar era la acea vreme.

Mihai Barbu era atunci consilier județean din partea PSD, iar contractul acorda firmei sale puteri discreționare pe subteranul și suprateranul localității Voluntari, astfel încât orice furnizor de internet era nevoit să închirieze rețeaua de la societatea sa.

Mihai Barbu nu vedea atunci nicio problemă legată de contractul încheiat. „E un contract perfect legal si nu cred ca mă aflu în vreo incompatibilitate cu funcția pe care o ocup în Consiliul Județean”, declara acesta.

Conflict deschis cu Pandele și Firea și plecarea la UNPR

Barbu a devenit ulterior președintele PSD Voluntari, postură din care i-a cerut prefectului de Ilfov de la acea vreme, Cornel Baranga, să constate încetarea de drept a mandatului de primar al primarului orașului Voluntari, Florentin Pandele.

Barbu susținea atunci că primarul orașului Voluntari ar fi fost în ilegalitate, deoarece nu a fost exclus din PSD, ci ar fi trecut de bună voie la UNPR, ceea ce, potrivit legii, ar fi dus la pierderea funcției de primar.

Conflictul deschis cu Pandele și Gabriela Firea a continuat la alegerile din 2014, când Barbu a acuzat că un grup de liberali ar fi fost atacați de rivalii pesediști pe stradă.

Gabriela Firea i-a adus atunci acuzații deosebit de grave lui Mihai Barbu.

„În fruntea scandalului provocat de PNL am observat că s-a aflat Mihai Barbu, certat de mult timp cu legea, aflat în conflict cu autoritățile, un evazionist cunoscut și recunoscut în Ilfov, care își mută afacerile de pe o firmă pe alta, pentru a eluda taxele și impozitele la stat, alături de angajații săi. Soția sa, Daniela Barbu, inspector la Inspectoratul Școlar Ilfov, este cunoscută ca făcând politica în școlile din județ”, se menționa în comunicatul semnat la acea vreme de președinta PSD Ilfov, Gabriela Firea.

Cum alegerile locale băteau la ușă, Mihai Barbu s-a reorientat rapid și a bătut palma cu Partidul Poporului al lui Dan Diaconescu. A candidat pe listele acestui partid pentru funcția de primar al orașului Voluntari, însă a obținut un scor rușinos, de doar 7,59%, fiind practic zdrobit de Florentin Pandele, care a obținut 78,89% din numărul total de voturi.

Omul lui Dragnea la Ministerul Dezvoltării

Barbu a lucrat câteva luni consilier la Ministerul Dezvoltării, în perioada în care ministru era condus de Liviu Dragnea, după care a trecut în barca liberalilor.

Scor rușinos cu PNL Vaslui la alegerile parlamentare din 2024

După ce Mihai Barbu a intrat în PNL, a fost numit în mai multe funcții importante. A fost pe rând coordonator al grupului de consilieri din Senatul României, fiind numit în 2017 președintele Comisiei Naționale de Revizie și Cenzori din PNL, iar în 2019 este desemnat director de campanie al PNL Giurgiu și secretar general PNL Diaspora.

După alegerile din 2020, Mihai Barbu a fost numit directorul general al SC Telecomunicații CFR SA, o companie cu o cifră de afaceri de circa 10 milioane de euro. În martie-aprilie 2020 este membru în CA SNTFC,,CFR Călători”, iar din octombrie 2021 este numit președintele Consiliului de Administrație al Metrorex SA, acolo unde din mai 2022 era și șeful Comitetului de audit al CA.

Sub conducerea lui Mihai Barbu, la alegerile parlamentare din 2024, PNL a obţinut în judeţul Vaslui un scor rușinos de 8,34% pentru Camera Deputaţilor, respectiv 8,39% pentru Senatul României.