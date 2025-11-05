G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Poliţia germană a efectuat o amplă operaţiune contra reţelelor infracţionale specializate în…

politie, germania, migranti, calauze
Sursa foto: digit.site36.net

Poliţia germană a efectuat o amplă operaţiune contra reţelelor infracţionale specializate în fraude cu carduri bancare / Percheziții în nouă țări / Prejudiciul este estimat la sute de milioane de euro

Articole5 Noi • 168 vizualizări 0 comentarii

Poliţia federală germană a anunţat marţi că a efectuat o operaţiune coordonată internaţional împotriva unor reţele infracţionale specializate în fraude şi spălare de bani care au provocat pagube de milioane de euro, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În timpul operaţiunii au fost arestate mai multe persoane şi au avut loc percheziţii în Cana da, Cipru, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Singapore, Spania şi SUA.

Potrivit autorităţilor germane, suspecţii sunt acuzaţi de folosirea detaliilor unor carduri de credit ce aparţineau unor persoane din 193 de ţăr i.

”Nu există niciun dubiu că acuzaţii au compromis patru mari furnizori germani de servicii de plată, pentru a procesa plăţi”, a menţionat BKA.

Pagubele sunt es timate la sute de milioane de euro. Autorităţile urmează să furnizeze detalii suplimentare la o conferinţă de presă ce va avea loc ulterior în cursul zilei de miercuri.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

267 de percheziţii în a treia zi a ”Operațiunii Jupiter”: 118 mandate de aducere și peste 61 de milioane de lei prejudiciu / Contrabandă, șantaj, fals, gestiunea deșeurilor

Articole5 Noi • 688 vizualizări
0 comentarii

Zeci de percheziţii în trei județe, inclusiv la primăria prahoveană Slănic, în legătură cu lucrări făcute fără respectarea condiţiilor tehnice

Articole4 Noi • 5.329 vizualizări
0 comentarii

Percheziţii la locuinţele unor bărbaţi din Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare şi abuz de încredere, cu un prejudiciu de 1,6 milioane de lei

Articole30 Oct • 544 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.