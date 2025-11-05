Poliţia germană a efectuat o amplă operaţiune contra reţelelor infracţionale specializate în fraude cu carduri bancare / Percheziții în nouă țări / Prejudiciul este estimat la sute de milioane de euro

Poliţia federală germană a anunţat marţi că a efectuat o operaţiune coordonată internaţional împotriva unor reţele infracţionale specializate în fraude şi spălare de bani care au provocat pagube de milioane de euro, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

În timpul operaţiunii au fost arestate mai multe persoane şi au avut loc percheziţii în Cana da, Cipru, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Singapore, Spania şi SUA.

Potrivit autorităţilor germane, suspecţii sunt acuzaţi de folosirea detaliilor unor carduri de credit ce aparţineau unor persoane din 193 de ţăr i.

”Nu există niciun dubiu că acuzaţii au compromis patru mari furnizori germani de servicii de plată, pentru a procesa plăţi”, a menţionat BKA.

Pagubele sunt es timate la sute de milioane de euro. Autorităţile urmează să furnizeze detalii suplimentare la o conferinţă de presă ce va avea loc ulterior în cursul zilei de miercuri.