Poliția germană a împușcat din greșeală un soldat în timpul unui exercițiu de antrenament / Militarii au tras cu muniție de antrenament în polițiști, crezând că face parte din exercițiu, iar aceștia au ripostat cu muniție reală

Un soldat a fost împușcat de poliție în timpul unui exercițiu de amploare al Bundeswehr, forțele armate ale Germaniei, în orașul Erding din sudul Bavariei, au declarat miercuri oficiali germani, citați de DW.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Bundeswehr a declarat presei germane că o neînțelegere a dus la un schimb de focuri între trupele care participau la exercițiu și poliția chemată de locuitorii din zonă.

Soldatul a fost externat din spital, unde a fost tratat pentru răni ușoare, potrivit purtătorului de cuvânt și poliției locale.

De ce a tras poliția germană asupra trupelor militare?

În cadrul unui exercițiu numit Marshal Power, Bundeswehr desfășoară în prezent un exercițiu la care participă aproximativ 500 de polițiști militari, precum și sute de membri ai serviciilor de prim ajutor din poliție, pompieri și servicii de salvare.

Exercițiile se desfășoară în spații publice din zeci de orașe bavareze din nordul Munchenului, inclusiv în Erding, pentru a simula un atac asupra unui stat membru NATO.

Poliția bavareză a declarat că a răspuns la sesizări privind un bărbat înarmat și a trimis mai multe unități în sud-estul orașului Erding, inclusiv un elicopter, miercuri seara devreme.

Potrivit cotidianului german Bild, poliția militară a tras cu muniție de antrenament asupra polițiștilor care sosiseră, crezând că acesta era un exercițiu militar.

Polițiștii ar fi ripostat cu muniție reală, rănind unul dintre soldați.

„Din cauza unei interpretări eronate la fața locului, s-au tras focuri de armă”, a declarat poliția bavareză într-un comunicat.

„Ulterior s-a aflat că persoana care purta o armă era un membru al forțelor armate germane, care se afla la fața locului în cadrul unui exercițiu”, se mai arată în comunicat.

Acesta precizează că poliția criminală statală, împreună cu polițiștii locali, efectuează o anchetă cu privire la incident.