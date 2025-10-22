BREAKING Șeful PSD Sorin Grindeanu susține că știe ”pe surse” că CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond și îi cere premierului Bolojan să negocieze cu sistemul / Bolojan nu a ținut cont nici de observațiile președintelui Nicușor Dan

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri că știe ”pe surse” că judecătorii Curții Constituționale (CCR) ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. El nu a spus care sunt sursele care i-au dat această informație sau dacă e vorba despre unul dintre cei patru judecători CCR numiți de PSD la Curtea Constituțională.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Mai mult, Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să negocieze cu sistemul de justiție legea de reformare a pensiilor magistraților, deși CSM – reprezentantul sistemului – a respins categoric orice încercare de reformă.

Sorin Grindeanu a mai sugerat că reforma pensiilor magistraților poate fi făcută și fără asumarea guvernului, printr-un proiect de lege dezbătut de Parlament.

Șeful PSD l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru că nu ar fi ținut cont de observațiile președintelui Nicușor Dan, cel care a cerut o atenuare a reformei pensiilor magistraților.

Reamintim că CCR a respins cu un vot de 5-4 proiectul de reformă pe care guvernul Bolojan își asumase răspunderea în fața Parlamentului. CCR a respins pe motive de formă, mai precis pentru că guvernul nu a așteptat 30 de zile avizul CSM. E pentru prima oară când CCR cenzurează un proiect pe acest motiv.

Principalele declarații făcute de Sorin Grindeanu la Parlament: