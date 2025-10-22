BREAKING Șeful PSD Sorin Grindeanu susține că știe ”pe surse” că CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond și îi cere premierului Bolojan să negocieze cu sistemul / Bolojan nu a ținut cont nici de observațiile președintelui Nicușor Dan
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri că știe ”pe surse” că judecătorii Curții Constituționale (CCR) ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. El nu a spus care sunt sursele care i-au dat această informație sau dacă e vorba despre unul dintre cei patru judecători CCR numiți de PSD la Curtea Constituțională.
Mai mult, Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să negocieze cu sistemul de justiție legea de reformare a pensiilor magistraților, deși CSM – reprezentantul sistemului – a respins categoric orice încercare de reformă.
Sorin Grindeanu a mai sugerat că reforma pensiilor magistraților poate fi făcută și fără asumarea guvernului, printr-un proiect de lege dezbătut de Parlament.
Șeful PSD l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru că nu ar fi ținut cont de observațiile președintelui Nicușor Dan, cel care a cerut o atenuare a reformei pensiilor magistraților.
Reamintim că CCR a respins cu un vot de 5-4 proiectul de reformă pe care guvernul Bolojan își asumase răspunderea în fața Parlamentului. CCR a respins pe motive de formă, mai precis pentru că guvernul nu a așteptat 30 de zile avizul CSM. E pentru prima oară când CCR cenzurează un proiect pe acest motiv.
Principalele declarații făcute de Sorin Grindeanu la Parlament:
- Inclusiv președintele a spus că există anumite articole, urmare a dialogului său cu ÎCCJ și CSM, care ar trebui reformulate (în legea privind reforma pensiilor magistraților – n.red.). Nu s-a ținut cont în acest proiect (proiectul guvernului respins de CCR – n.red.) nici de observațiile date de președinte.
- Lipsa aceasta de dialog m-a făcut să vin cu soluția unui grup de lucru
- Înțeleg pe surse că proiectul ar fi avut respingeri la CCR și pe fond
- Pe ce am văzut ca și comunicare de la CCR, am văzut că proiectul a fost respins pe formă. Deci trebuie apucat de la zero.
- Un lucru așezat greșit a fost lipsa de dialog.
- Grupul de lucru ar debloca lucrurile, am arde etapele.
- Am decis că avem alegeri în 7 decembrie, să nu parazităm alegerile cu tot felul de alte teme. Am văzut încercări de parazitare a temelor. Eu am propus data de 30 noiembrie, am acceptat argumentul USR
- Cele două soluții sunt: să se vină cu o nouă angajare după ce așteptăm motivarea CCR sau se face un proiect în Parlament și se intră pe o zonă de aprobare parlamentară
- Proiectul a venit de la premier, lucrat la cabinetul premierului, puteți să-l întrebați și cu cine l-a lucrat.
- Când intri a doua oară fără dialog cu actorii, nu ții cont nici de observațiile premierului, când crezi că totul se joacă într-o zonă de orgoliu personal, îți asumi.
