BREAKING Șeful PSD Sorin Grindeanu susține că știe ”pe surse” că CCR…

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

BREAKING Șeful PSD Sorin Grindeanu susține că știe ”pe surse” că CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond și îi cere premierului Bolojan să negocieze cu sistemul / Bolojan nu a ținut cont nici de observațiile președintelui Nicușor Dan

Articole22 Oct • 10.300 vizualizări 8 comentarii

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri că știe ”pe surse” că judecătorii Curții Constituționale (CCR) ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. El nu a spus care sunt sursele care i-au dat această informație sau dacă e vorba despre unul dintre cei patru judecători CCR numiți de PSD la Curtea Constituțională.

Mai mult, Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să negocieze cu sistemul de justiție legea de reformare a pensiilor magistraților, deși CSM – reprezentantul sistemului – a respins categoric orice încercare de reformă.

Sorin Grindeanu a mai sugerat că reforma pensiilor magistraților poate fi făcută și fără asumarea guvernului, printr-un proiect de lege dezbătut de Parlament.

Șeful PSD l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru că nu ar fi ținut cont de observațiile președintelui Nicușor Dan, cel care a cerut o atenuare a reformei pensiilor magistraților.

Reamintim că CCR a respins cu un vot de 5-4 proiectul de reformă pe care guvernul Bolojan își asumase răspunderea în fața Parlamentului. CCR a respins pe motive de formă, mai precis pentru că guvernul nu a așteptat 30 de zile avizul CSM. E pentru prima oară când CCR cenzurează un proiect pe acest motiv.

Principalele declarații făcute de Sorin Grindeanu la Parlament:

  • Inclusiv președintele a spus că există anumite articole, urmare a dialogului său cu ÎCCJ și CSM, care ar trebui reformulate (în legea privind reforma pensiilor magistraților – n.red.). Nu s-a ținut cont în acest proiect (proiectul guvernului respins de CCR – n.red.) nici de observațiile date de președinte.
  • Lipsa aceasta de dialog m-a făcut să vin cu soluția unui grup de lucru
  • Înțeleg pe surse că proiectul ar fi avut respingeri la CCR și pe fond
  • Pe ce am văzut ca și comunicare de la CCR, am văzut că proiectul a fost respins pe formă. Deci trebuie apucat de la zero.
  • Un lucru așezat greșit a fost lipsa de dialog.
  • Grupul de lucru ar debloca lucrurile, am arde etapele.
  • Am decis că avem alegeri în 7 decembrie, să nu parazităm alegerile cu tot felul de alte teme. Am văzut încercări de parazitare a temelor. Eu am propus data de 30 noiembrie, am acceptat argumentul USR
  • Cele două soluții sunt: să se vină cu o nouă angajare după ce așteptăm motivarea CCR sau se face un proiect în Parlament și se intră pe o zonă de aprobare parlamentară
  • Proiectul a venit de la premier, lucrat la cabinetul premierului, puteți să-l întrebați și cu cine l-a lucrat.
  • Când intri a doua oară fără dialog cu actorii, nu ții cont nici de observațiile premierului, când crezi că totul se joacă într-o zonă de orgoliu personal, îți asumi.

8 comentarii

  1. un referendum ar fi cel mai cinstit

  2. Justitia din Romania este mai tare decat PCR din timpul lui Ceausescu! In tot si in toate, face si desface si isi creaza propriile reguli! Traieste pe alte standarde, se cred zei si cu drepturi absolute.
    Partidele vechi sunt partase la crearea acestei situatii.
    Oamenii au ajuns sa isi piarda increderea. Cam in orice.
    Terenul pentru extremism de orice fel este gata de insamantat.
    Romania a ajuns la punctul de inflexiune.

  3. Poate trebuie spaga ca sa aprobe o lege. In rest tot sistemul elibereaza milionari pe banda rulanta.

  4. Și uite așa s a dat domnu” Grindeanu de gol, ieri nu avea nici o legătură cu soluția CCR și azi este NU doar purtătorul se cuvânt al CCR dar și al mafiei din JUSTIȚIE, mulțumim domnule Grindă că recunoașteți că pesedeul este în spatele acestui sistem de JUSTIȚIE care: ȘANTAJEAZĂ, ABUZEAZĂ, ȘI NU ASCULTĂ DE CÂT ORDINELE PARTIDULUI VIA SRI

    • Hahahahahaha, Grindeanu stie deciziile Curtii de dinainte de pronuntare. Declaratia asta e un altfel de a spune: „NOI, PSD, am picat acest proiect pe procedura dar stai linistit ca il picam si pe fond”

  5. Este evident ca tot ce se intampla acum este facut la comanda PSD.

  7. Decât guvernul PSD-PNL-USR care îndeplinește doar obiectivele PSD, mai bine USR sau PNL se retrag de la guvernare și vine Guru Trilulilu ca premier!
    Continuând ca acum se vor îndeplini doar dorințele PSD! Nu se schimbă/reformează NIMIC! USR și PNL se compromit continuând!

  8. „Sursele” lui Grindeanu sunt cei 4 judecatori pusi in CCR de PSD si care au ordin sa blocheze orice tentativa de reformare a justitiei si a pensiilor speciale nesimtite.

